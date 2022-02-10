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Tarihçi Anapalı, Abdülhamid Han’ın bilinmeyen yönleri anlattı

ABDÜLHAMİD HAN, ZENGİNDİ, PADİŞAH OLDUKTAN SONRA FAKİRLEŞTİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 11:33
Tarihçi Anapalı, Abdülhamid Han’ın bilinmeyen yönleri anlattı
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Sultan II. Abdülhamid Han’ın anma programına katılan Tarihçi-Yazar Dr. Ahmet Anapalı, tarihin en tartışmalı padişahının bilinmeyen yönlerini anlattı. Abdülhamid Han’ın 16 yaşında şirket kurduğunu söyleyen Anapalı, “Tahta oturduğunda dünyanın en zenginlerinden biriydi. Padişahlık sürecinde fakirleşti” dedi.

Osmanlı Devleti’ni 33 sene boyunca ayakta tutmayı başaran Sultan II. Abdülhamid Han,vefatının104. yılında Bağcılar Belediyesitarafından düzenlenen programla anıldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Tarihçi-Yazar Dr. Ahmet Anapalı, padişahı entelektüel kişiliğinden iş adamlığına kadar farklı yönleriyle ele aldı. Abdülhamid Han’ın çok başarılı yönetici olduğunu söyleyen Anapalı, “16 yaşındayken şirket kurdu. O yaşta şirket sahibi olmuştu. Padişah tahtına oturduğunda dünyanın en zenginlerinden biriydi. Padişahlık sürecinde fakirleşti. Derler ki padişah olmasaydı o hızla servetini katlasaydı on yıl sonra dünyanın en çok parası olan adam olacaktı” dedi.

SherlockHolmes romanları okurdu

Abdülhamid Han’ın sıradan bir kişi olmadığını dikkat çeken Anapalı, öne çıkan özelliklerini ise şu şekilde sıraladı: “Biraz batı biraz doğu formatında eğitim almış bir insandı. 3 yabancı dil biliyordu. SherlockHolmes romanları okurdu. Yabancı romanları orijinal dilinde okurdu. İbadete çok düşkün bir adamdı. Abdestsiz yere basmıyordu.”

Yoğun ilgi gören etkinlikte Anapalı, katılımcıların merak ettiği soruları da cevaplandırdı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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