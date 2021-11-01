“Tam Oldu Derken” Bağcılar’da sahne aldı

Kovid-19 salgını sebebiyle uzun bir süre seyirciden uzak kalan tiyatrolar, yeni dönemle birlikte

perdelerini açtı. Bağcılar Belediyesi de kültür etkinlikleri çerçevesinde en beğenilen tiyatro oyunlarını

ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Sahnelenen oyunlardan biri de ünlü oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver

ile Nazlı Kar’ın da rol aldığı “Tam Oldu Derken” oyunu oldu.

Aile içi iletişimin önemini aktarıyor

Bağcılar Belediyesi başkanlık binası konferans salonunda sahne alan oyun, yoğun ilgi gördü. Bir çiftin

çocuklarının evliliğini konu alan olaylar ve aile içi iletişimin öneminin aktarıldığı oyun seyircilerden

tam not aldı. Oyuncular, kendilerine tiyatroseverlerle bir araya gelme fırsatı veren Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da teşekkürlerini iletti.

Tiyatro oyunları başta olmak üzere kültür sanat faaliyetleri sezon boyunca her ay devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)