“Tam Oldu Derken” Bağcılar’da sahne aldı

Kovid-19 salgını sebebiyle uzun bir süre seyirciden uzak kalan tiyatrolar, yeni dönemle birlikte
perdelerini açtı. Bağcılar Belediyesi de kültür etkinlikleri çerçevesinde en beğenilen tiyatro oyunlarını
ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Sahnelenen oyunlardan biri de ünlü oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver
ile Nazlı Kar’ın da rol aldığı “Tam Oldu Derken” oyunu oldu.
Aile içi iletişimin önemini aktarıyor
Bağcılar Belediyesi başkanlık binası konferans salonunda sahne alan oyun, yoğun ilgi gördü. Bir çiftin
çocuklarının evliliğini konu alan olaylar ve aile içi iletişimin öneminin aktarıldığı oyun seyircilerden
tam not aldı. Oyuncular, kendilerine tiyatroseverlerle bir araya gelme fırsatı veren Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da teşekkürlerini iletti.
Tiyatro oyunları başta olmak üzere kültür sanat faaliyetleri sezon boyunca her ay devam edecek.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)