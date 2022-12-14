Sürücü Adaylarına Çorba İkramı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi’ndeki eğitim pistinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarına çorba ikramında bulundu. Heyecanla sınav anını bekleyen adaylar, kendilerini düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )