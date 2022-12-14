Sürücü Adaylarına Çorba İkramı

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nı başarıyla geçen sürücü adayları, hafta sonunda direksiyon

sınavına girdi. Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı oturumda gerçekleşen uygulamalı sınava katılacak

olan Bağcılarlı adaylar da Mahmutbey Mahallesi eğitim pistinde buluştu. Bağcılar Belediyesi de bu

özel anlar da heyecanlı sürücü adaylaraını yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çok memnun kaldılar

Bağcılar Belediyesi ekipleri de sabahın erken saatlerinde sınavın yapıldığı alana gitti. Belediye

personeli, mobil araçtan hem sürücü adaylarına hem de görev başında olan gözetmenlere çorba

ikramında bulundu. Bu ikram karşısında çok memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini