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Sürücü Adaylarına Çorba İkramı

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi’ndeki eğitim pistinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarına çorba ikramında bulundu. Heyecanla sınav anını bekleyen adaylar, kendilerini düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 17:04
Sürücü Adaylarına Çorba İkramı
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Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı&#39;nı başarıyla geçen sürücü adayları, hafta sonunda direksiyon
sınavına girdi. Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı oturumda gerçekleşen uygulamalı sınava katılacak
olan Bağcılarlı adaylar da Mahmutbey Mahallesi eğitim pistinde buluştu. Bağcılar Belediyesi de bu
özel anlar da heyecanlı sürücü adaylaraını yalnız bırakmadı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çok memnun kaldılar
Bağcılar Belediyesi ekipleri de sabahın erken saatlerinde sınavın yapıldığı alana gitti. Belediye
personeli, mobil araçtan hem sürücü adaylarına hem de görev başında olan gözetmenlere çorba
ikramında bulundu. Bu ikram karşısında çok memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini

düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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