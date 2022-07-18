Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995'te yaşanan soykırımın üzerinden 27 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi, soykırımı unutmamak ve unutturmamak amacıyla özel bir anma programı düzenledi. Etkinlik, siyasetçisinden öğrencisine kadar Bosna Hersek’ten ve Türkiye’den binlerce kişinin katıldığı yürüyüşüyle başladı. Çarşı Caddesi boyunca süren bayraklı yürüyüş, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na kurulan sembolik şehitlikte sona erdi. Burada Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosnalı yetkililer ve soykırımda çocuklarını kaybeden 3 Boşnak anne, tabutların üzerine karanfil bıraktı.

Bazı acılar tazeliğini yitirmez

Etkinlik alanına geçen davetliler, önce iki ülkenin marşlarını okuyup saygı duruşunda bulundu ardından da Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Bosna ve Türk halkına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Başkan Özdemir, “Bazen kelimeler kifayetsiz kalır bazen sözcükler boğazınıza düğümlenir. Öylesine duygular içinde olduğumuz bir gün yaşıyoruz. Bazı acılar tazeliğini yitirmez. Bizler en derin şekilde, 27 yıl önce gerçekleşen bu büyük acıyı hissediyoruz. Ülkemizin varlığının coğrafyamız için ne kadar önem arz ettiğini bugün bir daha görmüş olduk. Bugün aynı denemeyi yapmış olsalar Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Her 11 Temmuz süreçlerinde, yaşadığımız acıyı taze bir şekilde yaşamak, bizlere bir boyutuyla hüzün bir boyutuyla da vermemiz gereken mücadelenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” dedi.

15 Temmuz anneleriyle aynı acıyı yaşıyoruz

Sahneye çıkan Bosnalı üç şehit annesi, kendilerine verilen destekten dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti. Soykırımda iki çocuğu ve eşi şehit olan Ramiza Gurdiç, gözyaşları içinde duygularını şöyle dile getirdi: “Benim için her gün 11 Temmuz. Sürekli çocuklarımı düşünüyorum. Kolay bir acı değil. Farklı toplu mezarlarda kemiklerin DNA’ları belirlenip gömülmeler yapılıyor. En son bu 11 Temmuz’da küçük oğlumun bazı parçalarını gördüm. Onun başı hala eksik. Onu başsız gömdüm. Ama ben onu başsız doğurmadım ki. Annelerin susmamalarını ve haklarını aramalarını istiyorum. Susmak en büyük hastalıktır. Ben özellikle 15 Temmuz 2016’da evlatlarını kaybeden anneleri de selamlıyorum. Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz”

Beyaz balon uçuruldu

Srebrenitsa soykırımını anlatan ezgilerin de seslendirildiği program, ölenler anısına gökyüzüne beyaz balonların uçurulmasıyla sona erdi. Yoğun ilgi gören programa: AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kansu, STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)