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Sporla Kendini Yeniledi

Yıllarca fazla kilo bel kayması ve bel fıtığı problemleriyle mücadele eden Nezaket Akmercan (50), spor yaparak rahatsızlığını yendi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda uzman eğitmen gözetiminde yaklaşık 1 yıllık program sonunda sağlığına kavuştu. Ağrılarından kurtulan Akmercan, “Sağlıklı günlerime döndüm. Adeta kendimi yeniledim. Artık gün boyu ayaktayım, dolaşıyorum, işlerimi yapıyorum ama yorulmuyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 09:25
Sporla Kendini Yeniledi
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Bağcılar’da serbest meslek sahibi Nezaket Akmercan (50), 2001 yılından itibaren hızla kilo almaya başladı. Artan kilolarla birlikte Akmercan’ın vücudunda bel fıtığı ve bel kayması rahatsızlıkları da ortaya çıktı. Hastanede tedavisi devam eden Akmercan, bir yandan da spor yaparak hastalığını yenmeye karar verdi. Arkadaşlarının tavsiyesiyleBağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'ndeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nünspor salonuna gitti. Akmercan’ı dinleyen spor eğitmeni Ayşe Aydın, ona özel 3 setten oluşan bir program hazırladı. Yaklaşık bir yıllık eğitimin ardından 20 kilo vererek 95 kiloya düşen Akmercan, bel fıtığı ve bel kayması rahatsızlığından kurtuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sağlıklı günlerime geri döndüm

Spora başladığı ilk günlerde zorluk yaşadığını ama zamanla alıştığını söyleyen Akmercan, “Son yıllarda sıkıntıların artmaya başlamıştı. Rahatsızlıklarım yüzünden hem dışarı çıkamıyor hem de evde işlerimi yapamıyordum. Yaklaşık 1 yıllık sporun ardından sağlıklı günlerime döndüm. Adeta kendimi yeniledim. Artık gün boyu ayaktayım, dolaşıyorum, işlerimi yapıyorum ama yorulmuyorum” dedi. Kendi gibi olanları spor yapmaya davet eden Akmercan, bu hizmeti sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e de teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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