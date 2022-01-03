Sporla iki ayda sağlığına kavuştu

Bağcılar’da yaşayan 3 çocuk annesi Döndü Güldür (53), iki yıldır sağ bacağında damar çekilmesi

rahatsızlığı yaşıyordu. Hastanede tedavi gören Güldür, doktorunun tavsiyesi üzerine iki ay önce

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’ndeki spor salonuna geldi. Spor

eğitmeni Ayşe Aydın, Güldür için özel bir egzersiz planı hazırladı. İki ay süren regresyon takibi, uygun

antrenman modeli ve beslenme programının uygulanması sonucunda Güldür sağlığına kavuştu.

Merdiven çıkamıyordum

Ayağını kımıldatamadığı ve kaldıramadığı için hareket kısıtlılığı yaşadığını söyleyen Güldür, “Büyük

sıkıntılar yaşadım. Yürümekte zorlanıyordum. Beşinci katta oturuyorum ve asansör olmadığı için

merdiven kullanmak zorunda kalıyordum. Merdiven çıkamadığım için evden çıkamıyordum. Ev

işlerimi de yapamıyordum. Ama artık istediğim gibi dolaşıyorum. Yeniden eski günlerime kavuştum”

dedi.

Yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Güldür, bütün kadınlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.