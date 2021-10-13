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Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan anaokulu öğretmeni Sevgi Tanrıverdiler, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda uzman eğitmen gözetiminde 3 aylık bir program sonucunda sağlığına kavuştu. Tanrıverdiler, ağrılarından kurtulmanın yanında 20 kilo verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 09:39
Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi
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Anafartalar İlkokulu’nda anaokulu öğretmenliği yapan Sevgi Tanrıverdiler, başlangıç seviyesinde bel
fıtığı rahatsızlığı yaşıyordu. Önce sağlık kuruluşlarında tedavi olan Tanrıverdiler, daha sonra
arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür
Merkezi’ndeki spor salonuna geldi. Tanrıverdiler’in sıkıntılarını dinleyen spor eğitmeni Ayşe Aydın,
ona sıkı bir program hazırladı. 87 kilo olan Tanrıverdiler, 3 aylık zorlu sürecin ardından hem 20 kilo
verip 67’ye düştü hem de ağrılarından kurtuldu.
Özgüvenim yerine geldi
Fiziksel ve ruhsal olarak büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen Tanrıverdiler, “Spor salonuna kilo
vermek için değil sağlığım için geldim. Zaten yaptığın egzersizlerle kilo da kendiliğinden gidiyor. Bel
fıtığına zarar vermeden kol, bacak, sırt bölgelerinde ağrılara yönelik medikal çalışmalar yaptık. İlk
başta çok zor oluyordu ama zamanla alıştım ve rutine dönüştü. Şimdi kendimi çok güçlü
hissediyorum. 4.5 yaşında çocuğumu kucağıma alırken zorlanıyordum ancak şimdi istediğim gibi çok
rahat taşıyorum. Özgüvenim yerine geldi. Artık rahat rahat alışverişime de gidiyorum, geziyorum da”
dedi.
Tanrıverdiler, hastalığı olsun olmasın bütün kadınlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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