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Sporla hayatı değişti

Kalça protezi ameliyatı olmasına rağmen yürümekte ve günlük faaliyetlerini yapmakta zorlanan Semra Arak’ın hayatı, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 6 aylık eğitim sonunda değişti. Kilo veren, yürüyebilen ve artık işleri kendisi yapan Arak, spor sayesinde sosyalleştiğini de söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:06
Sporla hayatı değişti
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bağcılar’da yaşayan 3 çocuk annesi Semra Arak, 2020 yılında kalça protezi ameliyatı oldu. Tedavinin ardından bir süre baston kullanan Arak, ilerleyen süreçte hareket etmekte zorlanmaya başladı. Ev işlerini yapamayan yardım olmadan dışarı çıkamayan Arak, yakınlarının tavsiyesiyle spor yapmaya karar verdi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’na kaydını yaptırarak eğitmen Ayşe Aydın’ın kontrolünde spor yapmaya başladı.

Önceliğimiz ağrıları oldu

Arak’ın salona ilk geldiğinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü bir durumda olduğunu söyleyen Aydın, “Takip formu doldurarak işlemlere başladık. Önceliğimiz ağrıları oldu. Çünkü en ufak bir harekette rahatsızlık yaşıyordu. Sonra kilo üzerine yöneldik. Spor yaptıkça bacak açma oranı da arttı. Kaslarını güçlendirmek, kuvvet antrenmanı yapmak derken çok şükür güzle sonuçlar aldık. Bu süreçte bir yandan da doktor kontrolü devam ediyordu. Yürüyüşünün düzelmesinin yanında psikolojisi de düzeldi. Şimdi özgüveni de yerine geldi” dedi.

Öz kardeşim gibi yardımcı oldu

Hareketsizlik nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyleyen Arak ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yürüyemiyordum. Çocuklarımın omuzlarına tutunarak dolaşıyordum. Ne pazara gidebiliyordum ne de ev işlerimi yapabiliyordum. Eve hapsolmuş gibiydim. Bütün işler çocuklarıma kalmıştı. Buraya geldikten sonra hayatımda çok şey değişti. Ayşe hoca bana öz kardeşim gibi yardımcı oldu. 6 aylık disiplinli bir çalışmanın sonucunda iyileştim. Şimdi spor salonuna yürüyerek gidip geliyorum. Temizlik ve alışveriş dahil bütün işleri kendim görüyorum. Vicdanen de bedenen de çok rahatladım. Adeta gençleştim diyebilirim. Ayrıca içime kapanık biriydim ve kimseyle pek iletişimim yoktu. Burada sosyalleştim. Çok mutluyum. Bize bu imkanı sunan herkesten Allah razı olsun.”

Arak, geç tanıştığı ancak çok sevdiği sporu bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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