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Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler

“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında İstanbul’un dört bir yanından çok sayıda genç, Bağcılar Meydanı’nda buluştu. Bir günlüğüne cep telefonlarından uzak kalan gençler akranlarıyla, çocuklar da aileleriyle birlikte faaliyetlere katılıp eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:52
Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Gençler, sosyal medyayı bırakıp sosyal meydana indi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde hayata geçirilen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesinin İstanbul ayağı Bağcılar’da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul’un dört bir yanından aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla katıldı. Cep telefonlarını bir günlüğüne bırakan davetliler, meydanda kurulan platformda yer alan masa tenisinden mini golf oyununa, satrançtan savunma sporlarına kadar 20 ayrı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetten yararlandı. Yüzlerini rengârenk boyayan minikler ise akranlarıyla doyasıya eğlendi. Güzel havada bir araya gelen vatandaşlar, yüz yüze sohbet ederek sosyalleşme imkânı buldu. Kurulan sahnede ise gün boyunca süren konserler ve gösteriler vardı.

Doğru ve ölçülü kullanmak lazım

Bu anlamlı günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de gençleri yalnız bırakmadı. Sosyal medyanın iletişim çağının en önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyen Özdemir, “Büyük toplulukların bir araya geldiği, haberleştiği, birbirlerine katkı sunduğu sosyal medyayı doğru ve ölçülü kullanmak lazım. Sosyal medyanın hayatımızdaki varlığı kadar sosyal meydanların da var olması gerekiyor. Sosyal medyada da meydanda da olacağız ve bunu dengeli bir şekilde yürütmek durumundayız. Bakanlığımıza da böylesine önemli bir konuya vurgu yaptığı için teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, davetlilerin arasına karıştı. Sanatsal çalışmaları yerinde izleyen Özdemir, ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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