Sokak hayvanları buharla serinliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyrediyor. Uzmanlar termometrelerin 37 dereceye kadar çıkabileceğini, nemden dolayı 35 derecelerin 50 derece gibi hissedileceğini vurguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hafta başından beri kendini gösteren boğucu sıcaklardan vatandaşlar kadar sokak hayvanları da olumsuz etkileniyor. Bağcılar Belediyesi de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklara maruz kalan sokak hayvanları için serinleme sistemini tekrar hizmete soktu. Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti verilmeye başlandı. Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için gün içinde belirli periyotlarla üstten püskürtülen buharla serinletiliyor. Sağlıksız ve tedaviye muhtaç köpeklerin bakımı ve tedavileri de barınakta görevli veterinerler tarafından yapılıyor.

Zorda kalmasınlar diye gayret gösteriyoruz

Öte yandan sokakta yaşayan havanlara yönelik yapılan çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlar için 63 parktaki mamamatiklere ve sokaklarda belirlenen noktalara mama bırakıyor. Ayrıca ilçe genelindeki suluklar da dolduruluyor.

Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da sorumluluklarının olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Can dostlarımızın kavurucu sıcaklardan zarar görmelerine, aç ve susuz kalmalarına kayıtsız kalamayız. Bunun için bütün önlemlerimizi aldık. Elimizden geldiğince zorda kalmamaları için gayret gösteriyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)