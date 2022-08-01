Şöhretler Karması Bağcılar’da Maç Yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmesi için düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. 6 hafta süren etkinlikte; öğrenciler, futboldan basketbola voleyboldan satranca kadar farklı branşlarda yer alan aktivitelerden 6 bin 200 öğrenci yararlandı. Çocukların sosyalleştiği ve yeteneklerini ortaya koyduğu Yaz Spor Okulları’nın kapanışı sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından dev bir organizasyon düzenlendi.

Gösteriler Nefes Kesti

Mahmutbey Stadyumu’nda gerçekleşen kapanış programına her yaştan ve kesimden vatandaş akın etti. Stadyumu dolduran ilçe sakinleri, ailece güzel bir gün geçirdi. Alanda tırmanma duvarından canlı langırta,air hokeyden sumo güreşine kadar farklı içerikte aktiviteler yer aldı. Çocuklar, kendileri için hazırlanan bu ortamda eğlenceli dakikalar geçirdi. Eğlence ve sporun bir araya geldiği etkinlikte Karizma Basket Show’da nefes kesen gösteriler sergilendi.

“Bağcılar Ak Parti belediyeciliğinin markası”

Bağcılar’ın AK Parti belediyeciliğinin markası olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bağcılar, gençlerimizin eğimden spora kültürden sanata, kişisel gelişimlerinden kimlik ve karakterlerinin geliştirilmesine ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması noktasında bu ve benzeri faaliyetlerini göstermede Türkiye’de AK Parti’nin öncü belediyelerinden oldu. Bu yüzden Bağcılar’ı tebrik ediyorum. Gençlerimizin hem kabiliyetlerinin ortaya çıkması hem de yeteneklerinin gelişmesi açısından bu yaz faaliyetleri çok büyük önem arz ediyor” dedi.

6 haftamızı dolu dolu geçirdik

Bağcılar’da gençlerin yüzünün hep güleceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “TÜGVA ile birlikte yapmış olduğumuz Yaz Spor Okulları’nda 6. Haftayı doldurduk ve finale geldik. Bağcılar’ımızın pırıl pırıl gençleriyle 6 haftamızı dolu dolu geçirdik. Çocuklarımızla çok güzel eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdik. Gençlerimizin donanım kazanması için önem gösterdik. Bağcılarımız yüzde 60’ı genç bir nüfusa sahip bir ilçe. Gelecek adına Bağcılar’da çok önemli isimler yetiştirmek istiyoruz. Belediyemizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve ilçedeki bütün kurumlarla ilmek ilmek işleyerek geleceğe önemligençler ve fertler yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Ünlü isimler sahaya çıktı

İlerleyen saatlerde ise spor, müzik, sinema ve dijital medyanın ünlü isimleri sahaya çıkarak gösteri maçı yaptı. Mahmutbey Stadı’nda yapılan maçta Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski milli futbolcular Bülent Uygun, Nihat Kahveci, Ahmet Dursun, oyuncu Hakan Bilgin ile Ruhi Su, şarkıcı Canbay ile Wolker gibi ünlü isimler forma giydi. Mücadelenin hakemi ise televizyon yorumcusu Ahmet Çakar oldu. Ünlü isimler 20’şer dakikalık iki devre halinde oynanacak gösteri galibiyet için ter döktü. Zorlu geçen maçı mavi takım 5-2 kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA