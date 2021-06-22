Sivrisineklerden 3K yöntemi ile kurtulun

Üreme kaynaklarını kurutun

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Youtube’da bölümler halinde yayınlanan fimlerde; “Sivrisinekler doğada ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürerler. Dişi sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlerde bırakırlar. Sivrisinek üreme kaynaklarının %83’ü insan eli ile oluşturulmuş ve küçük önlemlerle profesyonel yardım gerektirmeden yok edilebilecek türden kaynaklardır. İnsanlara hastalık bulaştıran bu canlılarla üç şekilde baş edebiliriz. Bunlardan birincisi kurut yöntemi. Sivrisinekler suyun içerisinde gelişerek uçar. İçinde su bulunan kova, lastik, saksı altı gibi eşyalarınızda biriken suları dökünüz. Su giderlerini, havuzları, oyuncakları, saksı altlarını ve yağmur suyu biriktiren her şeyi kurutun. İkincisi kaldır yöntemi. Depo ve bidon gibi içinde su bulunan her şeyin üstünü kapatarak sivrisinek üremesine engel olunuz. Eski lastikler, bidonlar, şişeler, kavanozlar, saksılar, tencere/tavalar, kullanılmayan kırık/eski eşyaları ortadan kaldırın. Sonuncusu ise korun yöntemi. Sivrisineklerin sabah ve akşam aktif oldukları saatlerde dışarıda bulunmanız gerektiğinde, ayakkabı çorap, uzun pantolon ve uzun kollu giyinerek kendinizi koruyun” bilgisi veriliyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da belediye olarak periyodik ilaçlamalar yaptıklarını belirterek, “Siz hemşehrilerimizi de sivrisineklerden ve taşıdıkları hastalıklardan korunmak için üzerinize düşen görevleri yapmaya davet ediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)