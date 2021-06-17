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Serbest Güreş Şampiyonası’ndan Bağcılar’a madalya

Antalya’da düzenlenen Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcularından Tayfur İlyasoğlu, 13-14 yaş kategorisinde derece yaptı. Zorlu rakiplerini eleyen İlyasoğlu, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 13:26
Serbest Güreş Şampiyonası’ndan Bağcılar’a madalya
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 9-15 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na Bağcılar Belediyesi Güreş Takımı’ndan Tayfur İlyasoğlu da katıldı. 329 kulüpten sporcuların kürsü mücadelesi verdiği turnuvada 13-14 kategorisinde yarışan İlyasoğlu, büyük bir başarıya imza attı. Rakiplerine minderi dar eden ve onları tek tek eleyen Tayfur, üçüncülük derecesini elde etti. Bronz madalya kazanan minik sporcu, Bağcılar’a büyük bir gurur yaşattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çıtayı daha yukarılara taşıyacağız

Başarılı sporcuyu tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bronz madalya kazanan sporcumuzu yürekten kutluyorum. Sporcumuzun ileride daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah güreşte başarı çıtamızı daha da yukarılara taşıyacağız” dedi.

Tayfur İlyasoğlu ve kulüp yöneticileri, desteklerinden dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.06.2021 13:28
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