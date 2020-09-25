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Selçuk Bayraktar’dan, Kerem’e tam not

Teknofest Yönetim Kurul Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir’in “Paniğini Maskele” projesini çok beğendi. Kerem’in projesini dinleyen Bayraktar, “Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
25 Eylül 2020 Cuma 11:33
Selçuk Bayraktar’dan, Kerem’e tam not
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Gaziantep’te başlayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki Kerem Gelir temsil ediyor. Sağlık kategorisinde “Paniğini Maskele” isimli projesini tanıtan Gelir, büyük ilgi görüyor. Festivalin bugünkü ayağında Gelir, projesini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a anlattı. Heyecanlı Kerem’in anlattıklarını dinleyen Bayraktar, “Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.

Lokman Çağırıcı başarılar diledi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Kerem’e başarılar diledi. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

Son Güncelleme: 25.09.2020 11:34
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