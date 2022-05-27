banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.444,91
ALTIN
976,82
DOLAR
16,40
STERLİN
20,72
EURO
17,58
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları...
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti
Son Dakika
En Kalabalık Miting Ve Konvoy...
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

Şehirlerin gelecekte karşılaşacağı sorunlar konuşuldu

Bağcılar Belediyesi’nin ortak olarak yer aldığı Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, “Uyum, Planlama ve Uygulama Aşamaları ile Ulaşım, Atık ve Su” konuları konuşuldu. Katılımcı 8 ülkenin temsilcileri gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik strateji ve önerilerini paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2022 Cuma 13:02
Şehirlerin gelecekte karşılaşacağı sorunlar konuşuldu
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) Projesi çerçevesinde çalıştay düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Türkiye, Londra, Viyana, Slovenya, Litvanya, Hollanda, İtalya ve Almanya’dan temsilciler katıldı. Projenin ortakları arasında bulunan Bağcılar Belediyesi’nden de temsilciler çalıştayda yerini aldı.

Farklı metropollerden örnekler verildi

“Uyum, Planlama ve Uygulama Aşamaları ile Ulaşım, Atık ve Su” konulu çalıştayda 8 ülkenin uzman isimleri, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik dünyadaki farklı metropollerden örnekler vererek strateji ve önerilerini paylaştı. İstanbul gibi mega şehirlerin beklenen iklim değişikliği etkilerine nasıl adapte olabileceğinin tartışıldığı programda ‘İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın özeti de kamuoyu ile paylaşıldı.

Bölgedeki şehirlerin enerji ve iklim taahhütlerini yerine getirmelerini destekleyerek, bu küresel ittifakta Bağcılar Belediyesi’nden proje temsilcileri de detaylı sunumlar yaptı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Belediyesi’nden istihdam atağı
Bağcılar Belediyesi’nden istihdam atağı
İşaret diliyle şiir okudular
İşaret diliyle şiir okudular
Çocuklar korku kitapları okuyarak eğleniyorlar
Çocuklar korku kitapları okuyarak eğleniyorlar
Miniklerden ‘geri dönüşüm’ defilesi
Miniklerden ‘geri dönüşüm’ defilesi
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169