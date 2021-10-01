Satranç Meydan’a çıktı Bağcılar Meydan’da satranç oynadılar

Dünyanın farklı kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Bağcılar’da da renkli bir etkinlik

düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

işbirliğinde “Satranç Meydana Çıkıyor” isimli satranç turnuvası gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi

ve Milli İrade Meydanı’ndaki turnuvaya 290 öğrenci katılım gösterdi. Açık alanda kurulan masalarda

rakiplerine karşı ter döken çocuklara aileleri destek verdi.

Sanat ve sporu destekliyoruz

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı

Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, sporcuları ziyaret edip başarılar diledi.

Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini artırmak adına bu tür programlara destek verdiklerini

söyleyen Başkan Çağırıcı, “Amacımız analitik düşünen, çözüm üreten ve strateji geliştirebilen nesiller

yetiştirmektir. Bağcılar Belediyesi olarak eğitim, bilim, kültür, sanat ve sporu destekliyoruz. İnşallah

teknolojiden spora kadar her alanda başarılı yarınlarımız olacak. Turnuvaya katılan sporculara ve

onları destekleyen anne ve babalara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılanlara sertifika verilirken başarılı olanlar da 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek özel turnuvaya katılabilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)