banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,533.05
ALTIN
552.56
DOLAR
9.59
STERLİN
13.07
EURO
11.13
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İmamoğlu : Ukame İle Hesaplaşacağım
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla...
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Son Dakika
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan...
Haftada En Az 3 Gün Horlayan Çocuğa Dikkat; Uyku Apnesi Görülebilir
Haftada En Az 3 Gün...

Şahoviçi soykırımında ölenler, Bağcılar’da anıldı

Boşnakların göç etmesinde en etkili olan katliamlardan biri olan Şahoviçi Soykırımı’nda hayatını kaybedenler 97 yıl sonra Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Katliamlara rağmen Boşnakların hala ayakta olduğunu söyleyen AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kansu, “Boşnaklar kıyamete kadar var olacaklar” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2021 Salı 12:43
Şahoviçi soykırımında ölenler, Bağcılar’da anıldı
banner171

Bağcılar Belediyesi ile Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Şahoviçi
ve Kolaşin Soykırımı’nın 97. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda İstanbul’da yaşayan Boşnaklar bir araya geldi. Türkiye’de
ilk defa Şahoviçi ile ilgili bir toplantı yapıldığı için duygulandığını söyleyen AK Parti eski milletvekili
Hüseyin Kansu, “Bu katliamdan sonra kafileler halinde gidilecek tek yer vardı orada Anadolu.
Gidecekleri başka yer yok o yüzden Türkiye’ye geldiler. Anadolu ve Türkiye Boşnaklar için ikinci vatan
demiyorum. İnsanlık tarihini inceleyin katliam yaşayan milletler tarih sahnesinden silindiler. Başına 11
defa katliam geldiği halde Boşnaklar ayaktalar ve kıyamete kadar var olacaklar” dedi.
Müslümanları ortadan kaldırmak istediler
Şahoviçi köyünde yaşayan Boşnaklara yapılmış Sırp katliamının 7 Kasım 1924’te Karadağlı
Komitacıların, jandarma kumandanı Boşko Boşkoviç’i öldürmesiyle başladığını söyleyen Tarihçi-Yazar
Prof. Dr. Serbo Rastoder, o dönem yaşananları şöyle anlattı: “Ancak suç Müslüman olan Jusuf
Mehonjic’in üstüne yıkıldı. Mehonjic, cinayet işlendiğinde orada olmadığını kanıtlamasına rağmen
Şahoviç ve Pavino Polye’de yaşanan katliamların nedeni olarak gösterildi. Boşkoviç’in cenazesinde
intikam için hazırlıklar yapıldı. Boşnaklar kendi kaderlerine terk edildi. 9 Kasım 1924’te Şahoviç ve
Pavino Polye köylerine girildi. Müslüman evleri yağmalanıp ateşe verildi. Müslümanlar 2 gün boyunca
katledildi. Müslümanların ortadan kaldırılması için uygulanan bu katliamın yapıldığı dönem herhangi
bir savaş dönemi değildi.”
Program sonunda Kansu, Rastoder ve Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı Erol Sevim’in de olduğu
katılımcı grup, Şahoviçi Soykırım Sergisi’ni gezdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Mavi beyazlılar lige galibiyetle başladı
Mavi beyazlılar lige galibiyetle başladı
“Tam Oldu Derken” Bağcılar’da sahne aldı
“Tam Oldu Derken” Bağcılar’da sahne aldı
Özel öğrencilerden “Geri Dönüşüm” sergisi
Özel öğrencilerden “Geri Dönüşüm” sergisi
Cumhuriyetin nabzı Bağcılar’da attı
Cumhuriyetin nabzı Bağcılar’da attı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169