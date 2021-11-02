Şahoviçi soykırımında ölenler, Bağcılar’da anıldı

Bağcılar Belediyesi ile Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Şahoviçi
ve Kolaşin Soykırımı’nın 97. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda İstanbul’da yaşayan Boşnaklar bir araya geldi. Türkiye’de
ilk defa Şahoviçi ile ilgili bir toplantı yapıldığı için duygulandığını söyleyen AK Parti eski milletvekili
Hüseyin Kansu, “Bu katliamdan sonra kafileler halinde gidilecek tek yer vardı orada Anadolu.
Gidecekleri başka yer yok o yüzden Türkiye’ye geldiler. Anadolu ve Türkiye Boşnaklar için ikinci vatan
demiyorum. İnsanlık tarihini inceleyin katliam yaşayan milletler tarih sahnesinden silindiler. Başına 11
defa katliam geldiği halde Boşnaklar ayaktalar ve kıyamete kadar var olacaklar” dedi.
Müslümanları ortadan kaldırmak istediler
Şahoviçi köyünde yaşayan Boşnaklara yapılmış Sırp katliamının 7 Kasım 1924’te Karadağlı
Komitacıların, jandarma kumandanı Boşko Boşkoviç’i öldürmesiyle başladığını söyleyen Tarihçi-Yazar
Prof. Dr. Serbo Rastoder, o dönem yaşananları şöyle anlattı: “Ancak suç Müslüman olan Jusuf
Mehonjic’in üstüne yıkıldı. Mehonjic, cinayet işlendiğinde orada olmadığını kanıtlamasına rağmen
Şahoviç ve Pavino Polye’de yaşanan katliamların nedeni olarak gösterildi. Boşkoviç’in cenazesinde
intikam için hazırlıklar yapıldı. Boşnaklar kendi kaderlerine terk edildi. 9 Kasım 1924’te Şahoviç ve
Pavino Polye köylerine girildi. Müslüman evleri yağmalanıp ateşe verildi. Müslümanlar 2 gün boyunca
katledildi. Müslümanların ortadan kaldırılması için uygulanan bu katliamın yapıldığı dönem herhangi
bir savaş dönemi değildi.”
Program sonunda Kansu, Rastoder ve Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı Erol Sevim’in de olduğu
katılımcı grup, Şahoviçi Soykırım Sergisi’ni gezdi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)