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Sağlık İçin Pedal Çevirdiler

Bağcılar Belediyesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle düzenlenen “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğinde her yaştan ilçe sakini, 10 kilometre bisiklet sürdü. Programa eşi ve çocuklarıyla katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sağlığı önemsiyoruz. Gençlerimizin gelişim sürecine katkı sunmak için mesaj verdik. Aynı zamanda sporu Bağcılarımızda her mecrada yaşatmak istiyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:08
Sağlık İçin Pedal Çevirdiler
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Bağcılar Belediyesi’nin 30’uncu kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda bugün “Sağlık İçin Pedalla” isimli bisiklet turu düzenlendi. Programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eşi Nihal Özdemir, çocukları ve birçok vatandaş katıldı. Çevreci araç olan bisiklet kullanımını ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan program, Bağcılar Belediyesi binası önünde saat 08.00'de başladı. Katılımcılar, Mahmutbey Caddesi'nden İnönü Caddesi ve 66. Topkule Kışlası güzergahında tur attı. 10 kilometre süren bisiklet turu, Bağcılar Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Yorucu ama keyifli bir tur olduğunu söyleyen Kaymakam Uçgun, “Bisiklete binerek hem sağlığımızı koruyoruz hem de çevreyi az kirletmiş oluyoruz. Bisiklete herkes olabildiğince binmeli. Bütün vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyorum” dedi.

10 kilometrelik parkuru tamamladık

Bisiklet sürmenin, çocukların gelişimi için önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılarımızda 30. yılımızı dün itibariyle doldurduk. Sempozyum etkinlikleriyle başladık, bugün de devam ediyor. Yapılan çalışmalarda asırlık geçmişiyle ilgili detaylı bir sempozyum düzenliyoruz. Bugün itibariyle de Sağlık İçin Pedalla etkinliğimizi yaptık. Bağcılarımızın güzide fertleriyle güzel bir sürüş yaptık. 10 kilometrelik bir parkuru tamamladık. Etkinliğimizin birçok amacı vardı. Birincisi sağlığı önemsiyoruz. Gençlerimizin gelişim sürecine katkı sunmak için mesaj verdik. Aynı zamanda sporu Bağcılarımızda her mecrada yaşatmak istiyoruz. Bu açıdan bisiklet bizim çocukluğumuzdan bu yana keyif veren bir unsur. Çocuklarımızın gelişim sürecine önemli katkısını olduğunu iyi biliyorum. Bağcılar'da bir bisiklet kulübünün kuruluşunun ve geleceğin şampiyonlarında yetişeceği ilk adımı atmış olduk” diye konuştu.

İnsana inanılmaz özgürlük sunuyor

Etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in eşi Nihal Özdemir ise, “Ailecek bisiklet sürmeyi seviyoruz. Bu sabah bunu herkesle beraber yapmak çok keyifliydi. Bisiklet yaya hızından daha hızlı, araçtan daha yavaş olduğu için insana inanılmaz özgürlük sunuyor. Gittiğiniz yerde istediğiniz zaman duruyor trafikte takılmıyorsunuz. Çok keyifli o yüzden çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Bisiklet turunda 8 yaşındaki Davut Gezer, azminden dolayı bütün ilgiyi üzerine çekti. Başkan Özdemir de tebrik ettiği Davut’a bisiklet hediye edeceğini söyledi. “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğinin her 15 günde bir düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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