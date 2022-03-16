banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.088,80
ALTIN
904,70
DOLAR
14,65
STERLİN
19,33
EURO
16,19
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
(VİDEOLU)Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle...
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...

Sağlık çalışanları stres attıSağlık çalışanları stres attı

Bağcılar Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları ile ailelerini yemekte ağırladı. Salgınla mücadelede iki yıl yoğun çalışan sağlıkçılar, Erik Dalı ile başlayıp halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2022 Çarşamba 11:00
Sağlık çalışanları stres attıSağlık çalışanları stres attı
banner171

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen yemekli programa ilçede görev yapan doktordan sekretere kadar farklı branşlardan çok sayıda sağlık çalışanı iştirak etti. Koronavirüsün atlatılmasındaki emeklerinden dolayı sağlıkçılara teşekkür eden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Tüm dünyada önemli bir mesleğe sahipsiniz. Sizin kafanız ne kadar rahat olursa mesleği ne kadar güzel yaparsanız bizim de gelecek nesiller olarak sağlık, sıhhat olarak daha iyi noktada olacağımızı düşünüyorum. Sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Önemli bir mesleğe sahipsiniz

Sağlık çalışanlarının özveri, fedakarlık ve cesaretle görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Sağlık çalışanı olarak doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında olan önemli bir mesleğe sahipsiniz. Çok kutsal bir görevi ibadet aşkıyla yapıyorsunuz. Birtakım sancılar yaşandı ancak Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle birlikte yeni bir çalışmayla sıkıntıların giderileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Programa katılan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür ile İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, programı organize eden Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

Yemeğin ardından sanatçı Sami Çelik, seslendirdiği şarkılarla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Sağlık çalışanları daha sonra çalan müzik eşliğinde halay çekip çifte telli oynayarak gönüllerince eğlendi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” filmini bir günde 150 bin kişi izledi
“Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” filmini bir günde 150 bin kişi izledi
Gençlerin gündemi tasarruf
Gençlerin gündemi tasarruf
Evdeki malzemelerle organik oyun hamuru yapıyorlar
Evdeki malzemelerle organik oyun hamuru yapıyorlar
Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü
Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü
Gençler, İstiklal Marşı’nın heyecanı ve coşkusunu paylaştı
Gençler, İstiklal Marşı’nın heyecanı ve coşkusunu paylaştı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169