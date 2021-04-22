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Rap Müziğin Kalbi Bağcılar’da Atacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rap müziğin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat’ı (Wolker) makamında ağırladı. Genç müzisyenlerle geleceğe dönük projeleri hakkında konuşan Çağırıcı, yeni hizmet binasında kurulacak stüdyoda müzik çalışmalarını yapabileceklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2021 Perşembe 14:12
Rap Müziğin Kalbi Bağcılar’da Atacak
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Rap dünyasının tanınan isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti. Çağırıcı, makamında konuk ettiği ünlü ikiliyle Türk rap müziğinin durumu ve yeni projeleri hakkında sohbet etti. Yeni hizmet binasında yapımına başladıkları stüdyonun yakın zamanda hizmete gireceğini söyleyen Çağırıcı, Wolker ve Canbay’ı istedikleri zaman bu stüdyoda çalışmaya ve müzik üretmeye davet etti. Her zaman gençlerin yanında olduklarını söyleyen Çağırıcı, “Bağcılar’dan çıkıp ulusal çapta üne kavuşan iki hemşehrimizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Gençlerin ilgi duydukları alanlarda başarılı olmaları bizi mutlu ediyor” dedi.

Burada çalışmalar yapacağız

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Canbay, “Güzel bir ziyaret oldu. Sohbetimizde geleceğe dönük projelerle ilgili konuştuk. Burada kapsamlı bir stüdyo açılacak. Müzik içerikli de olacağı için belki biz de burada çalışmalarımızı yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Canbay ve Wolker, görüşmeden sonra yeni hizmet binasını gezdi.

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