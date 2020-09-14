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“Paniğini Maskele” projesinin prototipi oluşturuldu

Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni temsil edecek olan 12 yaşındaki Kerem Gelir, “Paniğini Maskele” isimli projesinin prototipini oluşturdu. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:26
“Paniğini Maskele” projesinin prototipi oluşturuldu
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Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi katılımının olmayacağı TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali’ne Bağcılar Belediyesi adına Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Kerem Gelir de katılıyor. 12 yaşındaki Gelir’in “Paniğini Maskele” isimli projesi, TEKNOFEST 2020’nin ön elemelerinde “Sağlık ve İlk Yardım” kategorisinde birinci olmuştu.

Festivale sayılı günler kala Gelir, festivalde jüri önüne çıkacak olan projesinin prototipini de oluşturdu. Gelir’in kendi tasarımı olan bu maskenin hem kullanımı çok kolay hem de çantada rahatlıkla taşınabiliyor. Teknolojik aygıtta maske ve elektronik ekran olmak üzere iki bölüm bulunuyor. Hasta panik atak anında maskeyi takıp elektronik ekrandan sesli ve görüntülü olarak verilen komutları yerine getiriyor. İlk denemeyi yapan Gelir, cihazın başarılı olduğunu belirtti.

Yakınlarımdan da panik atak olanlar var

Çevresinde gördüğü panik atak hastalarından yola çıkarak böyle bir projeyi geliştirdiğini belirten Gelir, “Panik atak halinde insanlar çok hızlı nefes alıp verdikleri için vücutta çok fazla oksijen miktarı artıyor. Buna bağlı olarak baygınlık veya baş dönmesi yaşanıyor. Yakınlarımdan da panik atak olanlar var. Onlardan biliyorum. Bu çalışmamda olası bir atak esnasında oksijen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş dönmesi durumlarının önüne geçmeyi amaçladım. Nefes kontrolü yapan bir cihaz yapmaya kara verdim. Şimdilik prototipini oluşturduğumuz cihaz şu şekilde çalışıyor. ‘Panik atak anında kişi, maskeyi takıyor ve cihazın ekranından iletilen komutlara uyarak belirtilen sürede belirtildiği miktarda nefes alıp veriyor. Çok hızlı nefes almayı engelliyor nefes kontrolünü sağlıyor.  İnşallah panik atak dışında nefes sorunu yaşanılan her hastalıkta bu cihaz kullanılabilecek” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da salgın nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı için yanında olamayacağı Kerem’e başarılar diledi.

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