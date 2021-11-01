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Özel öğrencilerden “Geri Dönüşüm” sergisi

Engelliler tasarrufa dikkat çektiler

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:10
Özel öğrencilerden “Geri Dönüşüm” sergisi
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, tasarrufun önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi. Öğrencilerden kimi peçetelerden gelinlik kimi de yoğurt kovalarından müzik aleti yaparak geri dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü sebebiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Engelliler Sarayı’nda farklı branşlarda eğitim gören kursiyerler, atık materyallerden yaptıkları ürünlerden oluşan bir sergi açtı. Sergi salonunda yoğurt kovalarından yapılan davula, gazetelerden yapılan tepsiye ve peçetelerden yapılan gelinliğe kadar çok sayıda tasarımlar bulunuyor. Atık malzemelerinin adeta birer sanat eserine dönüştüğü sergi, davetlilerin beğenisini topluyor. Sergiyi gezen liseli öğrenciler de ürünlerin yapılışı hakkında engellilerden bilgi aldı ve onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Mutlaka görülmesi gerekiyor

Sosyal sorumluluk açısından çok anlamlı etkinlikten dolayı engellileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kursiyerlerimiz emeklerini göz önüne sererek sanatsal olduğu kadar sosyal mesaj da veriyorlar. Bu sergiyle herkese tüketirken dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Bu serginin mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum” dedi. Engelliler Sarayı’nda açılan sergi 3 Kasım Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.

Öte yandan 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü faaliyetleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminerle diğer engelli kursiyerler geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: İstanbul Times Hber Ajansı ( İTHA)

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