Özel Çocuklar, Uzay Deneyimi Yaşadılar

4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Uzay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Bursa’da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne götürüldü. Uzay sevdalısı engelliler Avrupa’nın en büyük uzayhavacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM’de genel müdür Halit Mirahmetoğlu tarafından karşılandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Özel çocuklar önce GUHEM havacılık galerisinde, uçuşun tarihinden günümüze gelişen teknolojileri incelerken, deneyim alanları ile uçmanın hisleri ve teknikleri ile ilgili birçok bilgi edindi. Kursiyerler, burada bulunan gerçek ölçekli bir AIRBUS A320 uçağının pilotaj, kabin ve kuyruk bölümlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Havacılığa olan ilgiyi görmek bizi mutlu ediyor

Özel davetliler, Uzay Galerisi’nde ise birbirinden eğlenceli ve öğretici interaktif içeriklerle geçmişten günümüze insanoğlunun uzay yolculuğunda kaydettiği aşamaları öğrenip, uluslararası uzay istasyonunda astronotların nasıl yaşadığını izledi.

Uzay gözlemi, gezegenler, evrenin işleyişi, son uzay teknolojileri, mini planetaryum, farklı gezegenlerde yaşam olanakları, uzay tırmanışı, laboratuvarlar, Mars keşif aracı düzeneğinin yer aldığı “Uzayı Keşfet” bölümünde ise misafirler yararlı zaman geçirdi. Çocukların en çok beğendiği yer ise uzay mekiği gibi görünen asansör oldu. Asansöre binen engelliler, uzaya çıkıyormuş hissini yaşadı.

Amaçlarının bütün gençlere uzay havacılığını sevdirmek olduğunu belirten Mirahmetoğlu, “7 yaşında gelen bir çocuğun ileride ben astronot olacağım, pilot olacağım demesini sağlamak istiyoruz. Buraya gelip de bilim, teknoloji ve havacılıkla haşır neşir olmayan çocuğumuz yok. Herkes ilgili bir şekilde buradan ayrılıyor. Çocuklarımızın uzay ve havacılığa ilgili olduğunu görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Güzel ve yararlı geçen bir günün sonunda katılımcılar, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

