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Özdemir: Esenyurt’ta Hala AK Parti’nin Hizmetleri Konuşuluyor

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde bir gününü Esenyurt’ta geçirdi. İlçe sakinleriyle sohbet eden Özdemir, CHP yönetiminde olan Esenyurt’ta hala AK Parti’den kalan hizmetlerin anlatıldığını söyledi. Özdemir, “Birileri gibi yapamayacaklarımızı anlatmıyoruz. Aksine yaptıklarımızı muhataplarından dinliyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:08
Özdemir: Esenyurt’ta Hala AK Parti’nin Hizmetleri Konuşuluyor
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün’’ programlarının bugünkü durağı Esenyurt oldu. Bu kapsamda İstanbul’daki AK Partilibelediye başkanları sabah Esenyurt’ta bir araya geldi. Belediye başkanları ilk olarak AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ve ilçenin sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan partililer daha sonra sahaya indi.

Belediye başkanları kendileri için belirlenen mahalleleri dolaşmaya başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Şehitler Mahallesi ve Battal Gazi Mahallesi’nde saha çalışmasını yaptı. Muhtarlıkla ziyaretlere başlayan Özdemir, esnafla bir araya geldi. İşyerlerine uğrayan Özdemir, onlara hayırlı işler dileyip istek ve önerilerini dinledi.

Algı siyaseti yapanlara karşı hizmet siyasetini anlatıyoruz

AK Parti kadrolarını sahada gören vatandaşların memnuniyeti ise gözlerinden okunduğunu belirten Özdemir, “Geleceğin Türkiye’sini kurabilmek için tüm gücümüzle sahadayız. Bugün Esenyurt’u ziyaret ettik. Muhalefet partileri, yaptığımız çalışmaların üzerini kapatıp çok zor durumda olduğumuzu göstermek için farklı kampanyalar yürütüyorlar. Ülkemizi karanlığa götürmek için algı siyaseti yapanlara karşı hizmet siyasetimizi anlatıyoruz. Biz bugüne kadar olduğu gibi hizmet ve eser üretmeye her alanda yeni zaferler yazmaya devam edeceğiz. Bunu başarmak için de bütün gücü değerli halkımızdan alıyoruz. Aramıza kimse giremeyecek. Bunu Esenyurt’ta da gördük. Şu anda CHP yönetimindeki Esenyurt’ta vatandaşların hala AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetmeleri bizleri sevindirdi. Birileri gibi yapamayacaklarımızı anlatmıyoruz. Aksine yaptıklarımızı muhataplarından dinliyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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