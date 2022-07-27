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Otizmle Mücadele Ederken TikTok Fenomeni Oldu

Bağcılar’da otizmli çocuk babası Fatih Coşkun (56), otizm farkındalığı oluşturmak için 7 ay önce açtığı Tiktok hesabında 215 bin takipçiye ulaştı. Milyonlarca kez izlenen videolarında otizm hakkında yardım isteyenlere el uzatan Coşkun, kendisine yöneltilen “Yaşlı başlı adamsın tiktok’tane işin var?” eleştirilerine “Tiktok’a yaşı olanlar değil içinde derdi ve sıkıntısı olanlar giriyor” diyecevap veriyor. Bağcılar’da yaşayan 56 yaşındaki Fatih Coşkun, gününün büyük bir kısmını Tiktok hesabıyla ilgilenmekle geçiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:22
Otizmle Mücadele Ederken TikTok Fenomeni Oldu
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Elinden cep telefonunu bir an olsun düşürmeyen Coşkun, kimi zaman canlı yayınlarla kimi zaman da yaptığı duygusal paylaşımlarla takipçilerine içerik sunuyor. Oğlunun her anını çekip takipçileriyle paylaşan Coşkun’un bu sayede 7 ay önce açtığı fatihkadirbabaoğul2534 isimli hesabının takipçi sayısı 215 bine ulaştı. Coşkun’un sadece Türkiye değil Avrupa’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanından takipçisi bulunuyor. 13 saniyelik videom 26 milyon kez izlendi Videoları milyonlarca kez izlenen ve bir fenomen haline gelen Coşkun, ilerleyen yaşına rağmen Tiktok hesabını açmasının ve zamanını orada geçirmesinin nedenini şöyle anlattı: “Oğlum Abdulkadir’in 3.5 yaşındayken otizmli olduğu ortaya çıktı. Otizm, zor bir yolun bir başlangıcıymış. 10 sene hiç yürümedi. Onu hep sırtımızda taşımak zorunda kaldık. Ben ve eşim ömrümüzü ona adadık. Bizim sosyal bir hayatımız yok. Şu anda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda duyu bütünlemesi eğitimi alıyoruz. Bizim hayatımız oğlumuz. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz. Benim gibi birçok aile var. Birçok aile çocuğunun otizmli olduğunu kabul etmiyor. Otizm hastalığını tanımayanlar da var. 29 yıldır otizmle mücadele eden bir baba olarak otizmi anlatmak için Tiktok hesabı açmaya karar
verdim. İnsanlara en kolay bu şekilde ulaşabilirdim. Oğlumun her anını çekip yayınladım. İzleyenlere zor durumlarda neler yapabileceklerini anlattım. Yoğun bir ilgi gördüm. 13 saniyelik öfke nöbeti videosu çektim. 26 milyon izlendi. Avrupa’nın çoğu yerinden benden bilgi alıyorlar. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum.” “Yaşlı başlı adamın Tiktokta ne işi var?” Tiktok’ta zaman geçirdiği için çevresinden tepki gördüğünü de dile getiren Coşkun, “Yaşlı başlı  adamsın Tiktok’ta ne işin var?” diyorlar. Tiktok’a yaşı olanlar değil içinde derdi ve sıkıntısı olanlar giriyor. Ben Tiktoku otizmi anlatmak için kullanıyorum, şahsıma bir şey istemiyorum” dedi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda tedavisi devam eden Abdulkadir’in durumunun iyi olduğunu söyleyen Coşkun, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 27.07.2022 12:39
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