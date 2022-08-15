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Ormanda Kick Boks Yapıyorlar

Hafta içi Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi’nde spor yapan kadınlar, hafta sonu ise açık havayı tercih ediyor. Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda bir araya gelen kadınlardan doğada yürüyüş ve fitness yaparken kick boks sporcuları da derslerine burada devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:46
Ormanda Kick Boks Yapıyorlar
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Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi, haftanın 5 günü ilçe sakinlerine spor hizmeti sunuyor. Yoğun ilgi gören spor etkinlikleri, hafta sonu ise ormanlık alanda devam ediyor. Kimi kilo vermek için kimi de sağlıklı bir beden için hazırlanan takvim doğrultusunda spor yapmaya devam ediyor. Genç yaşlı her yaştan kadın hem spor yapıyor hem de arkadaşlıklarını güçlendiriyor.

Kuş sesleri altında yürüyüş

Kadınlar yaz mevsimlerinde hafta sonlarını ise ormanlık alanda değerlendiriyor. Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda toplanan sporseverler, hocalarının kontrolünde ısınma hareketleriyle spor yapmaya başlıyor. Ardından kuş sesleri arasında yürüyüş, trekking, fitness yaparak günlük egzersizlerini tamamlıyorlar.

Kick boks eğitimi alanlar ise antrenörleriyle birlikte derse burada devam ediyor. Kick boks dersi çevredekiler tarafından da ilgiyle izleniyor. Doğada spor yapmanın tadını çıkarın kadınlar, daha sonra sofralarını kurup hep birlikte kahvaltılarını yapıyor. Sporun birleştirici ruhunu tümüyle yansıtan bu etkinlik, her hafta sonu devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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