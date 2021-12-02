banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,874.32
ALTIN
768.03
DOLAR
13.45
STERLİN
17.97
EURO
15.32
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor

Öğretmenlere Almanya’da akran zorbalığı eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan ve Bağcılar Belediyesi’nin de destek verdiği “Şiddet yok masal var” projesi kapsamında öğretmenlere Almanya’da eğitim imkanı sunuldu. Kursa katılan 10 öğretmen, düzenleyecekleri “Hikaye Anlatıcılığı” seminerleriyle akran zorbalığını ve şiddete karşı kullanılabilecek yeni yöntem ile teknikler konusunda meslektaşlarını bilgilendirecekler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 13:21
Öğretmenlere Almanya’da akran zorbalığı eğitimi
banner171

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Erasmus+ işbirliğiyle okullardaki akran zorbalığına dikkat çekmek ve bunu en aza indirmek amacıyla geçtiğimiz Temmuz ayında farklı noktalarda bir dizi etkinlik düzenlemişti. Bağcılar Belediyesi’nin de destek verdiği “Şiddet yok masal var” projesi kapsamında Bağcılar Atatürk İlkokulu’nun ev sahipliğinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda İstanbul’un farklı okullarından 30 öğrenci bir araya gelmişti. Ellerine fırçalarını, kalemlerini alan öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizmişlerdi.

Projede yer alan Bağcılar Atatürk İlkokulu, Bağcılar Cumhuriyet İlkokulu, Gaziosmanpaşa Dede Korkut İlkokulu, Esenyurt Korozo İlkokulu, Esenler Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu, Sultanbeyli Hasanpaşa İlkokulu, Sultanbeyli İTO Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu, Sultanbeyli TOKİ Adil İlkokulu, Küçükçekmece TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu ve Sarıyer Süleyman Çelebi İlkokulu öğretmenleri bu konuda bir adım daha attı. Projenin yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına 21-27 Kasım 2021 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de “Eğitimde Masal ve Hikaye Anlatıcılığı” eğitimi aldı. Eğitim çerçevesinde Gabriele Cinti tarafından “Masal ve hikaye kullanımı”, “Örnek Grimm masal paylaşımı”, “Masal anlatıcılığının geçmişi”, “Literatürü ve alandaki kuramları”, “Ortak masallarda yer alan kolektif bilinçdışı öğeleri”, “Ters yüz edilmiş sınıf yöntemi ve etik kurallar” ve “Telif hakkı” gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Öğrendiklerini meslektaşlarına anlatacaklar

Eğitime katılan 10 öğretmene Europass belgesi takdim edildi. Yurtdışındaki eğitimin çok yararlı geçtiğini söyleyen öğretmenler, “İstanbul’un farklı ilçelerinde açılacak ‘Hikaye Anlatıcılığı’ seminerleri ve hizmet içi eğitimlerle meslektaşlarımıza akran zorbalığını ve şiddete karşı kullanabilecekleri yeni yöntem ve teknikleri paylaşacağız” dedi.

Eğitim etkinliğine; İstanbul İl Proje Koordinatörleri Ömer Faruk Erdoğan, Ferhat Karanfil ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı da katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler başarılarıyla üniversite öğrencilerine ilham verdi
Engelliler başarılarıyla üniversite öğrencilerine ilham verdi
Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı
Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı
Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü aldı
Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü aldı
"İSTOÇ'u dünya markası yapmayı hedefliyoruz"
"İSTOÇ'u dünya markası yapmayı hedefliyoruz"
Çocuklar işlenmiş gıdaları sorguladı
Çocuklar işlenmiş gıdaları sorguladı

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169