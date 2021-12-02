Öğretmenlere Almanya’da akran zorbalığı eğitimi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Erasmus+ işbirliğiyle okullardaki akran zorbalığına dikkat çekmek ve bunu en aza indirmek amacıyla geçtiğimiz Temmuz ayında farklı noktalarda bir dizi etkinlik düzenlemişti. Bağcılar Belediyesi’nin de destek verdiği “Şiddet yok masal var” projesi kapsamında Bağcılar Atatürk İlkokulu’nun ev sahipliğinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda İstanbul’un farklı okullarından 30 öğrenci bir araya gelmişti. Ellerine fırçalarını, kalemlerini alan öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizmişlerdi.

Projede yer alan Bağcılar Atatürk İlkokulu, Bağcılar Cumhuriyet İlkokulu, Gaziosmanpaşa Dede Korkut İlkokulu, Esenyurt Korozo İlkokulu, Esenler Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu, Sultanbeyli Hasanpaşa İlkokulu, Sultanbeyli İTO Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu, Sultanbeyli TOKİ Adil İlkokulu, Küçükçekmece TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu ve Sarıyer Süleyman Çelebi İlkokulu öğretmenleri bu konuda bir adım daha attı. Projenin yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına 21-27 Kasım 2021 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de “Eğitimde Masal ve Hikaye Anlatıcılığı” eğitimi aldı. Eğitim çerçevesinde Gabriele Cinti tarafından “Masal ve hikaye kullanımı”, “Örnek Grimm masal paylaşımı”, “Masal anlatıcılığının geçmişi”, “Literatürü ve alandaki kuramları”, “Ortak masallarda yer alan kolektif bilinçdışı öğeleri”, “Ters yüz edilmiş sınıf yöntemi ve etik kurallar” ve “Telif hakkı” gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Öğrendiklerini meslektaşlarına anlatacaklar

Eğitime katılan 10 öğretmene Europass belgesi takdim edildi. Yurtdışındaki eğitimin çok yararlı geçtiğini söyleyen öğretmenler, “İstanbul’un farklı ilçelerinde açılacak ‘Hikaye Anlatıcılığı’ seminerleri ve hizmet içi eğitimlerle meslektaşlarımıza akran zorbalığını ve şiddete karşı kullanabilecekleri yeni yöntem ve teknikleri paylaşacağız” dedi.

Eğitim etkinliğine; İstanbul İl Proje Koordinatörleri Ömer Faruk Erdoğan, Ferhat Karanfil ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı da katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)