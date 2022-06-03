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Öğrencilerden çevre mesajı: Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar

Bağcılar’da düzenlenen 23. Çevre Şurası’nda öğrenciler, “Küresel ısınma”, “Geri dönüşüm”, “Yenilenebilir enerji” ve “Çevre kirliliği” konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili arkadaşlarına sunum yaptı. Geri dönüşümün ileri gitmesini engelleyen etkenin atıkların düzgün ayrıştırılmaması olduğunu belirten gençler, “Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar. Atıkların ilk elden ayrıştırılması, çalışmalarda hız kazandırıyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 10:02
Öğrencilerden çevre mesajı: Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar
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Çevre Haftası, Bağcılar Belediyesi tarafından 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri adı altında coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Bir hafta sürecek program, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda düzenlenen 23. Çevre Şurası’yla başladı.

1 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçtik

Çevre konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir şunları söyledi: “Avrupa Konseyi’nin öncülüğünü yaptığı ‘sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen’ Başkanlar Sözleşmesi’ni 2017’de imzaladık. 2030’a kadar Bağcılar’daki karbon emisyon oranını yüzde 40 azaltma vaadinde bulunduk. Şu an projeleri uyguluyoruz. AB, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın finanse ettiği proje için pilot belediye seçildik. Projeyi yürütecek olan Litvanya Merkezi Proje Yönetimi Ajansı ile mutabakata vardık. 2015’te Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisimizi hizmete sunduk. Bugüne kadar 60 bin ton kağıt, karton atığı geri dönüştürerek 1 milyonu aşkın ağacın kesilmesinin önüne geçtik. 7 adet mobil atık getirme merkezimiz bulunuyor. 22 mahalleye mobil atık getirme ünitesi yerleştireceğiz. Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni hizmete alıyoruz. ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgemizi alarak Entegre Yönetim Sistemimize dâhil ettik” dedi.

Geri dönüşüm yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Konuşmaların ardından öğrenciler, araştırma yaptıkları konularla ilgili sunumlarını yaptı. Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi öğrencileri; “Küresel Isınma”, Özel Güneşli Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri; “Geri Dönüşüm”, Nurettin Topçu Anadolu Lisesi öğrencileri; “Yenilenebilir Enerji” ve Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de “Çevre Kirliliği” konularında davetlileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, geri dönüşüm konusunda açıklanan verilerin gelecek nesillere umut ve çevre adına güzel bir atılım gösterdiğini söyledi. Gençler, “Geri Dönüşüm yaparken nelere dikkat etmeliyiz ve geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabiliriz?” sorusunu ise; “Ülkemizde geri dönüşümün ileri gitmesini engelleyen temeldeki etken atıkların düzgün ayrıştırılmamasıdır. Geri Dönüşüm ilk olarak evde başlar. Evlerimizde, işyerlerimizde ve sokaklarımızda kısacası yaşamın her alanında atıkların ilk elden ayrıştırılması, çalışmalarda hız kazandırıyor. Atık ürünlerin tesislere düzgün şekilde ayrıştırılmış olarak gelmesi zaman kazandırıp, geri dönüşümün sağlıklı ilerlemesini kolaylaştırıyor” şeklinde cevapladı.

Şura’ya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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