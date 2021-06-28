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Normalleşme öncesi son hafta sonunda 38 bin 500 denetim

Bağcılar’da 1 Temmuz’da uygulamaya geçecek olan ve birçok yasağın kalkacağı kademeli normalleşme süreci öncesi son hafta sonu geniş çaplı denetimler yapıldı. YKS sınavının yapıldığı okulların önlerinden semt pazarlarına kadar her noktalarda konuşlanan ekipler, iki günde 38 bin 489 denetim gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:48
Normalleşme öncesi son hafta sonunda 38 bin 500 denetim
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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma başta olmak üzere birçok kısıtlamanın sona ereceği kademeli normalleşmenin üçüncü etabı 1 Temmuz'da başlayacak. Bağcılar’daki kamu kurumu temsilcilerinden oluşan denetim timi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreci öncesinde cumartesi ve sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde uygulama yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Okul önlerinde bekleyenler de denetlendi

Program çerçevesinde hafta sonu TYT ve AYT sınavlarının yapıldığı 55 okulun önünde bekleyen velilere, 4 semt pazarında vatandaşlara ve esnafa yönelik dinamik denetimler yapıldı. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri hem işletme hem de kişilere yönelik uygulamalarda İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, işyeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendirildi hem de uyarılarda bulundu. Kurallara uymayarak halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. İki gün boyunca süren özverili çalışmalar sonucunda 38 bin 489 denetim gerçekleşmiş oldu.

İlçenin dört bir yanında denetimleri sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Denetimlerimize ilk günkü gibi hiç taviz vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz hafta sonu da 7/24 esasıyla yorulmak bilmeden salgınla mücadele etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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