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Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
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Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak ve akıllarında kalmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Yoğunluğun yaşandığı Bağcılar Belediyesi Nikah Salonu’nda ardı ardına 12 nikah kıyıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 17:06
Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
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Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bağcılar’da da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Bu sebeple Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda da yoğun bir gün yaşandı. 02.02.2022 günü evlenmek için günler öncesinden yerlerini ayıran çiftler, sevdikleriyle birlikte salona geldi. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bugünü unutulmaz bir tarih olarak seçen 12 çift, “Evet” diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı attı.

Böyle günler her zaman yakalanmıyor

Bugün nikahı kıyılan çiftler arasında avukat Vahide Gamze Yücelen ile Emre Gençtürk de bulunuyor. Bu tarihin ortak kararla alındığını söyleyen Yücelen, “7 sene önce arkadaş aracılığıyla tanışmıştık. Evlenmek bugüne kısmet oldu. Bugün bizim unutulmaz bir gün olsun istedik. Böyle günler her zaman her an yakalanmıyor. Biz de bugünü ölümsüzleştirmek ve nesiller boyunca böyle hatırlansın istedik” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu özel günde beraberliklerini anlamlandırmak için imza atan çiftleri tebrik ederek bir ömür mutluluklar diledi.

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