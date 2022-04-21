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Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi’nin önemini anlattı

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programa katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu Ramazan ayında üzerinde durduğu “İstikamet üzere olmak” konusuna değindi. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetinin yer aldığı Hud Suresi’nin Peygamber Efendimizi yaşlandırdığını söyleyen Hatipoğlu, “Peygamberimizi bile bu ayet derinden sarsıyor ve ihtiyarlatıyor. O yüzden istikametli olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2022 Perşembe 10:53
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi’nin önemini anlattı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Ekranların sevilen yüzü ilahiyatçı ve TV Programcısı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bağcılar Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerine misafir oldu. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Hatipoğlu’nu büyük bir kalabalık karşıladı. Davetlilerle kısa bir süre sohbet eden Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu seneki konusu olan “İstikamet üzere olmak” üzerine konuşma yaptı.

Tevazu çok önemli

İstikametin dürüst bir yaşam sürmek olduğunu belirten Hatipoğlu, “Bizim Müslümanlar olarak haset etmemeye, kimsenin aleyhinde konuşmamaya, dedikodu yapmamaya ihtiyacımız var. Bunlara elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Birbirimizi üzmemeye gayret edeceğiz. Hud Suresi’nde ‘Muhammed emrolunduğun gibi dosdoğru ol” denildi. Hz. Muhammed efendimizin siyah saçlarını bu ayet beyazlattı. Bir derdin mi var diye soranlara ise ‘Beni bu ayetler yaşlandırdı’ diye cevap verdi. Peygamberimizi bile bu ayet derinden sarsıyor ve ihtiyarlatıyor. O yüzden istikametli olmaya devam edeceğiz. İslam sadece namaz kılmak, örtünmek ve hacca gitmek değildir. Bunlar tabiki lazım ama güzel ahlak, kimseye kızmamak, küsmemek, kin tutmamak, nefret beslememek, komşuyu incitmemek ve kendini dev aynasında görmemek gerekiyor. Kabir çok kötü bir şey. Tevazu çok önemli. Allah mütevazi olanı yükseltir kibirli olanı yere batırır. Dürüst olmak lazım” dedi.

Ramazan ayının son on gününde ibadeti artırılması yönünde tavsiyelerde de bulunan Hatipoğlu, programı toplu duayla bitirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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