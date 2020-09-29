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Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim öğren öğrenciler, muz kabuğundan patatese kadar nişasta bazlı gıdalardan biyoplastik üretiyor. Petrol türevi plastikler gibi her ortamda kullanılabilen biyoplastik ürünler, onlardan farklı olarak doğada çok rahat kaybolabildiği için çevreye de katkı sağlıyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 13:37
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar
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Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri plastik atıklar. Ve plastik atıklar, doğada çözünemediği için dünyanın ekosistemine büyük zarar veriyor. Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri de ambalaj atıklarının neden olduğu çevre kirliliğine destek olmak için güzel bir projeye imza atıyorlar.

Herkes evinde rahatlıkla yapabilir

Bu amaçla binadaki İbn-i Sina Eğlenceli Bilim Atölyesi’nde öğrencilere doğal malzemelerle plastik üretimi eğitimi veriliyor. Eğitimci Aytekin Beşik, çocuklara muz kabuğu, patates ve nişasta içerikli gıdalardan biyoplastik üretmeyi öğretiyor. Herkesin kendi evinde bunu yapabileceğini belirten Beşik, nişastayla plastik üretimi aşamasını şöyle anlattı: “6 çay kaşığı miktarındaki nişastanın içerisine 50 mililitre su koyuyoruz. Bunları karıştırıyoruz. Daha sonra gliserin ve sirke ekliyoruz. Bu nişastayı glikozlarına kadar parçalar. Karışımı kaynatıp pişirdikten sonra 3 gün bekletiyoruz ve plastik elde ediyoruz. Etüv makinesine koyduğumuzda ise 70 derece içinde bir saatte kurur. Bu işlem için muz kabuğu, patates ve bozulmuş sütlerden yararlanabiliriz. Nişasta içeren her türlü yiyecek plastik üretmek için uygundur” dedi.

Besin atıklarından maksimum yarar

Enderunlu çocukları bu girişimlerinden dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tükettiğimiz besin atıklarından da maksimum yarar sağlamak mümkün. İşte bunun örneğini burada görüyoruz. Doğa dostu bu yenilenebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor" dedi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde haftanın iki günü biyoplastik dersi verilmeye davam ediyor.

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