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Miniklerden Kızılay’a ziyaret

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kreşi öğrencileri, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki Kızılay çadırını ziyaret etti. Çalışanların Kızılay Haftası’nı kutlayan minikler, merak ettikleri sorulara da cevap aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2021 Cuma 10:51
Miniklerden Kızılay’a ziyaret
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Kızılay Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Merkezi kreşi öğrencileri anlamlı bir
etkinlik gerçekleştirdi. 4-6 yaş grubu öğrenciler, Kızılay taçlarını taktıktan sonra eğitmenleriyle birlikte
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki Kızılay çadırına gitti. Minikler,
Türk Kızılay Bağcılar Şubesi Başkanı Uğur Özübek ve Bağcılar Kızılay Kadın Kolları Şube Başkanı Meral
Çınar tarafından karşılandı. Görevlilerin Kızılay Haftası’nı kutlayan öğrenciler, çalışmalar hakkında da
bilgi aldı.
Ziyaretten dolayı teşekkür eden Özübek ve Çınar, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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