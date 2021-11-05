Miniklerden Kızılay’a ziyaret

Kızılay Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Merkezi kreşi öğrencileri anlamlı bir

etkinlik gerçekleştirdi. 4-6 yaş grubu öğrenciler, Kızılay taçlarını taktıktan sonra eğitmenleriyle birlikte

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki Kızılay çadırına gitti. Minikler,

Türk Kızılay Bağcılar Şubesi Başkanı Uğur Özübek ve Bağcılar Kızılay Kadın Kolları Şube Başkanı Meral

Çınar tarafından karşılandı. Görevlilerin Kızılay Haftası’nı kutlayan öğrenciler, çalışmalar hakkında da

bilgi aldı.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Özübek ve Çınar, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)