Miniklerden ‘geri dönüşüm’ defilesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘’Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ‘’ne dahil edilen Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu, anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Okul öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri çerçevesinde örnek bir çalışma yürüttü. Bu amaçla iki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada çocuklardan bir kısmı atık materyallerden oluşan kıyafetler yaparken diğerleri de yeni ürünler tasarladı.

Süper kahramanların kostümlerini giyindiler

Öğrenci, öğretmen ile velilerin ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucunda önce okul bahçesinde sıfır atık sergisi kuruldu. Oyuncaklardan maketlere kadar ilginç fikirlerle yapılan eserler davetlilere beğenisine sunuldu. Daha sonra ise çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yapıldı. Minik öğrenciler tek tek podyumda kostümlerini sergiledi. Elbiseye dönüşen eşyalar arasında plastik bardak, karton, gazete, çöp poşeti, çuval gibi birçok doğada kaybolması uzun süren atık malzeme yer aldı. Çocukların Batman, Transformers, Sindrella ve Kedi Kadın gibi süper kahramanların kostümleri çok dikkat çekti. Çocuklarını sahnede gören anneler ve öğretmenler çok heyecanlandı.

Etkinliğe; Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve birim müdürleri de katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)