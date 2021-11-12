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Miniklerden ağaç dikme seferberliği

&quot;Geleceğe Nefes&quot; projesi dolayısıyla Bağcılar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri okullarının bahçesine 12 ağaç dikti. Hayatlarında ilk kez fidanları toprakları buluşturan çocukların çok heyecanlı oldukları görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:22
Miniklerden ağaç dikme seferberliği
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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan &quot;Milli Ağaçlandırma Seferberliği&quot; bugün tüm
Türkiye&#39;de olduğu gibi Bağcılar’da da yapıldı. “Geleceğe Nefes” temalı etkinlik, Mahmutbey
Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlendi. Okulun bahçesindeki ağaçlandırma
çalışmasına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar
Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı.
Mutluluğu gözlerinden okunuyordu
İlkokulun 4. sınıf öğrencileri, ellerine kürekleri alıp ağaçların başına geçti. Minikler, 6 ıhlamur 6 da
çınar fidanını toprakla buluşturdu. Hayatlarında ilk kez ağaç diktiklerini söyleyen çocukların mutluluğu
gözlerinden okunuyordu.
İki yıl önce de aynı proje kapsamında Bağcılar’da 111 ağaç dikilmişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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