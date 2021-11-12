Miniklerden ağaç dikme seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" bugün tüm

Türkiye'de olduğu gibi Bağcılar’da da yapıldı. “Geleceğe Nefes” temalı etkinlik, Mahmutbey

Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlendi. Okulun bahçesindeki ağaçlandırma

çalışmasına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar

Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı.

Mutluluğu gözlerinden okunuyordu

İlkokulun 4. sınıf öğrencileri, ellerine kürekleri alıp ağaçların başına geçti. Minikler, 6 ıhlamur 6 da

çınar fidanını toprakla buluşturdu. Hayatlarında ilk kez ağaç diktiklerini söyleyen çocukların mutluluğu

gözlerinden okunuyordu.

İki yıl önce de aynı proje kapsamında Bağcılar’da 111 ağaç dikilmişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)