Minik Mehmet Akif Ersoylar, milli şairi andı

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Sabahattin

Zaim Üniversitesi işbirliğiyle bir anma programı düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk

Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

bölümü öğrencileri Sancaktepe İlkokulu 3. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Zamanda yolculuğa çıktılar

Masal saatinde Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesini dinleyen çocuklar, atölye çalışmasında ise

Türk Bayrağı’nı boyama yarışına girdiler. Programın en renkli anları ise taktıkları sakal, fes ve

ellerindeki bastonlarla Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran miniklerin gösterisi oldu. Sahneye çıkan

minik Mehmet Akifler, arkadaşlarını geçmişten günümüze doğru tarihte bir yolculuğa çıkardı. Gerek

İstiklal Marşı okunarak gerekse Ersoy’a ait özlü sözlerle milli şair anıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın hediyesi olan ve üzerinde İstiklal Marşı’nın on kıtasının

yazılı olduğu kalemler öğrencilere dağıtıldı.