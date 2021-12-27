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Minik Mehmet Akif Ersoylar, milli şairi andı

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. Yılında Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk Kütüphanesi’nde ilkokul öğrencileri tarafından yapılan etkinlikle anıldı. Baston, sakal ve fes takarak Ersoy’u canlandıran minikler, akranlarını zamanda yolculuğa çıkarak milli şairi daha iyi tanımalarını sağladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 08:59
Minik Mehmet Akif Ersoylar, milli şairi andı
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İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Sabahattin
Zaim Üniversitesi işbirliğiyle bir anma programı düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk
Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
bölümü öğrencileri Sancaktepe İlkokulu 3. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Zamanda yolculuğa çıktılar
Masal saatinde Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesini dinleyen çocuklar, atölye çalışmasında ise
Türk Bayrağı’nı boyama yarışına girdiler. Programın en renkli anları ise taktıkları sakal, fes ve
ellerindeki bastonlarla Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran miniklerin gösterisi oldu. Sahneye çıkan
minik Mehmet Akifler, arkadaşlarını geçmişten günümüze doğru tarihte bir yolculuğa çıkardı. Gerek
İstiklal Marşı okunarak gerekse Ersoy’a ait özlü sözlerle milli şair anıldı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın hediyesi olan ve üzerinde İstiklal Marşı’nın on kıtasının
yazılı olduğu kalemler öğrencilere dağıtıldı.

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