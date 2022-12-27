Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergâhı Müzesi’nde Anıldı

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 86’ncı yılında Bağcılar Belediyesi’nin özel bir etkinliğiyle anıldı. Program, Ersoy’un İstiklal Marşı'nın yazdığı Ankara'daki Tacettin Dergâhı’nın birebir aynısının bulunduğu Taceddin Dergâhı Müzesi ve bitişiğindeki Kültür Merkezi’nde yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Bilgi Evleri müzik öğretmenleri Akif’in sevdiği türküleri seslendirirken öğrenciler de işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Burası sizi Ersoy’un hayatının içine çekiyor

Akif’i anlamak adına önemli katkılarda bulunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Akif’in çok iyi anlaşılması lazım. Akif’in milli mücadele konusunda önemli bir figür olduğunu ve milli mücadele ruhunun şehirlerde canlanması için çük büyük katkılar sunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu bir yöneticinin de öğretmenin de her şeyden öte gelecek adına yükü omuzlarına alacak olan gençlerimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu şuuru oluşturmak adına Bağcılar Belediyesi olarak önemli bir görev üstleniyoruz. 2011 yılında belediyemiz mebusluk döneminde yaşadığı Taceddin Dergâhı’nın birebir aynısını ilçemize kazandırdık. Burada şimdiye kadar 200 bine yakın gencimiz Akif’in anlaşılması adına büyük kazanımlar elde etti. Burası bir şekilde sizi Ersoy’un hayatının içine çekiyor. Her hafta kültür merkezimizde de Akif okumaları yapıyoruz. Kütüphanemizde de bine yakın kitabı yer alıyor” dedi.

Müzeyi gezip o döneme tanıklık ettiler

Programdan sonra Taceddin Dergâhı Müzesi’ni gezen davetliler, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşya ve dokümanların sergilendiği müzeyi gezip hem bilgi aldı hem de o döneme tanıklık etti. Anma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İstanbul genelindeki okullardan öğrenciler katıldı.

Akif’in eşine yazdığı mektupların kopyası sergileniyor

2011 yılında kurulan müze, Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy üzerine kurulan en zengin müzelerden biri olma özelliği taşıyor. Müzenin içinde, şairin eşine yazdığı mektuplar, köstekli saati, fotoğrafları ve şiirlerinin orijinal kopyaları sergileniyor. Ayrıca müzede Akif’e ait milletvekili olduğu dönem meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif’in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık bulunuyor.