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Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı Müzesi’nde Anılıyor”

Vefatının 86’ıncı yılında Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nın birebir aynısının bulunduğu Bağcılar’daki Taceddin Dergahı Müzesi’nde anılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 16:54
Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı Müzesi’nde Anılıyor”
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“Akif’in sevdiği türküler seslendirilecek”

Öğrencilerin özellikle ilgi gösterdiği müzede davetliler, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşya ve dökümanların sergilendiği müzeyi gezip hem bilgi alacak hem de o döneme tanıklık edecek. Anma etkinlikleri kapsamında Akif’i anlatan konferans düzenlenecek. Bilgi Evleri müzik öğretmenleri Akif’in sevdiği türküleri seslendirirken öğrenciler de işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Akif’in eşine yazdığı mektupların kopyası sergileniyor”

2011 yılında kurulan müze, Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy üzerine kurulan en zengin müzelerden biri olma özelliği taşıyor. Müzenin içinde, şairin eşine yazdığı mektuplar, köstekli saati, fotoğrafları ve şiirlerinin orijinal kopyaları sergileniyor. Ayrıca müzede Akif’e ait milletvekili olduğu dönem meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif’in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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