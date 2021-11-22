Mantar hasadı engellilerin yüzünü güldürdü

Engellilerin eğitimine ve yararlı zaman geçirmelerine yönelik hizmet veren Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yer alan mantar üretim atölyesi, çalışmalarını sürdürüyor.
Atölyedeki eğitime katılan engelliler, eğitmenlerinin koordinesinde kompost hazırlanmasından
sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarla ilgili her şeyi öğreniyorlar.
Burası beni çok rahatlatıyor
Uzun bir eğitim dönemi geçiren öğrenciler, bugün mantar hasadı yaparak teorik bilgilerini pratiğe
döktüler. Kursiyerler, özenle topladıkları kültür mantarlarını tabaklara doldurdu. Mantar
yetiştiriciliğini çok sevdiğini söyleyen Hacer Kaya, “Burada çalışmak arkadaşlarımla bir şeyler üretmek
beni çok rahatlatıyor. Mantarları sulayarak işe başlıyoruz. Zaman zaman sıcaklıklarını kontrol
ediyoruz. Büyüdükleri zaman kesip tabaklara yerleştiriyoruz. İsteyenler gelip sınıfımızı gezip
çalışmalarımızı izleyebilir” dedi.
Hasadın ardından toplanan mantarlar, paketlenerek satışa sunuluyor.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)