banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.862,85
ALTIN
1.035,36
DOLAR
17,96
STERLİN
21,97
EURO
18,60
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Makyaj Sınıfı Kursiyerleri Bir Taşla İki Kuş Vuruyor

Bağcılar Belediyesi’nin açmış olduğu Temel Makyaj Kursu’nda eğitim gören kadınlar, bir taşla iki kuş vuruyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, hem günlük hayatta kendi makyajlarını yapıyor hem de verilen sertifikalarla güzellik merkezleri, kuaför salonları gibi yerlerde çalışma imkânı buluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 11:11
Makyaj Sınıfı Kursiyerleri Bir Taşla İki Kuş Vuruyor
banner171

Bağcılar’da kadınların ikinci adresi haline gelen Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yaz döneminde de hizmet vermeye devam ediyor. Yaz kursları arasında en çok ilgiyi Temel Makyaj Kursu görüyor. Haftanın üç günü bir araya gelen kadınlar, Kuaförlük ve Cilt Bakamı uzmanı Gülümser Kılıç’tan günlük ve gece makyajı üzerine eğitim alıyor.

Pratik yaparak öğreniyorlar

Ellerine kalemleri, allıkları, fondöten fırçalarını alan kursiyerler, Kılıç’ın anlattıklarına uyarak makyaj yapmayı öğreniyor. Yüz anatomisi, hijyen, makyaj malzemelerinin kullanımı gibi teorik bilgiyi alan kadınlar, birbirleri üzerinde pratik yaparak doğru makyaj yapmayı en iyi şekilde öğreniyorlar.

Güzellik merkezlerinde çalışabilirler

Makyajda en büyük hatanın kişinin kendi cildini tanımaması olduğunu belirten Kılıç, “Öğrencilerimiz birkaç dersten sonra bugüne kadar yaptıkları makyajın yanlış olduğunu fark ediyorlar. Kendi yüz şekillerini ve ciltlerini tanıyıp ona uygun tonda ürünleri kullanmaya başlıyorlar. Kursumuzun iki faydası var. Burada aldıkları eğitimle hem kendi günlük ve gece makyajını yapıyorlar hem de elde ettikleri sertifikalarla güzellik merkezi, kuaför salonu ve televizyon kanallarında makyöz olarak çalışabiliyorlar. İsteyenler gerekli şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini de açabilir”

Kılıç, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi binasındaki diğer sınıflardaki kursiyerlerin de kendilerinden doğru makyaj üzerine tüyolar aldığını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin Evine Konuk Oldu
Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin Evine Konuk Oldu
Bağcılarlı izciler, İslam İzcileri Dostluk Kampı’na katıldı
Bağcılarlı izciler, İslam İzcileri Dostluk Kampı’na katıldı
Down Sendromlu Özel Çocuklara Akademik Eğitim Verildi
Down Sendromlu Özel Çocuklara Akademik Eğitim Verildi
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
Bağcılar’da 10 Bin Kişilik Aşure İkramı
Bağcılar’da 10 Bin Kişilik Aşure İkramı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169