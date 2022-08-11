Makyaj Sınıfı Kursiyerleri Bir Taşla İki Kuş Vuruyor

Bağcılar’da kadınların ikinci adresi haline gelen Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yaz döneminde de hizmet vermeye devam ediyor. Yaz kursları arasında en çok ilgiyi Temel Makyaj Kursu görüyor. Haftanın üç günü bir araya gelen kadınlar, Kuaförlük ve Cilt Bakamı uzmanı Gülümser Kılıç’tan günlük ve gece makyajı üzerine eğitim alıyor.

Pratik yaparak öğreniyorlar

Ellerine kalemleri, allıkları, fondöten fırçalarını alan kursiyerler, Kılıç’ın anlattıklarına uyarak makyaj yapmayı öğreniyor. Yüz anatomisi, hijyen, makyaj malzemelerinin kullanımı gibi teorik bilgiyi alan kadınlar, birbirleri üzerinde pratik yaparak doğru makyaj yapmayı en iyi şekilde öğreniyorlar.

Güzellik merkezlerinde çalışabilirler

Makyajda en büyük hatanın kişinin kendi cildini tanımaması olduğunu belirten Kılıç, “Öğrencilerimiz birkaç dersten sonra bugüne kadar yaptıkları makyajın yanlış olduğunu fark ediyorlar. Kendi yüz şekillerini ve ciltlerini tanıyıp ona uygun tonda ürünleri kullanmaya başlıyorlar. Kursumuzun iki faydası var. Burada aldıkları eğitimle hem kendi günlük ve gece makyajını yapıyorlar hem de elde ettikleri sertifikalarla güzellik merkezi, kuaför salonu ve televizyon kanallarında makyöz olarak çalışabiliyorlar. İsteyenler gerekli şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini de açabilir”

Kılıç, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi binasındaki diğer sınıflardaki kursiyerlerin de kendilerinden doğru makyaj üzerine tüyolar aldığını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA