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Madımak Festivali Sivaslıları Buluşturdu

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Madımak Festivali’nde İstanbul’da yaşayan Sivaslılar, Bağcılar’da buluştu. Alanı dolduran davetliler, madımaktanpestükana 40 çeşit yöresel yemekle, türküleriyle ve folklor gösterileriyle hem eğlendi hem de memleket hasretini giderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:27
Madımak Festivali Sivaslıları Buluşturdu
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Dünya Sivaslılar Günü sebebiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı Madımak Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ile Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe İstanbul’da yaşayan Sivaslılar akın etti. Erken saatlerden itibaren meydanı dolduran Sivaslılar, birbirleriyle sohbet ederek hem dostluklarını pekiştirdi hem de memleket hasretini giderdi.

Aslen Sivaslı olan AK Parti İstanbul milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Dünya Sivaslılar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında “Sivas bir tarihtir, bir medeniyettir. Anadolu’nun kader coğrafyasıdır.Sivas,Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kutlu bir şehir olarak yakın tarihimize damgasını vurmuştur. Bu yüzden Sivaslı olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Sivaslılar, komşuluk ilişkisiyle, yaşantısıyla, kültürüyle, sımsıcak yaklaşımıyla İstanbul’da yaşayan her bölgeden insanımıza örnek olmaktadır. Hemşehri dayanışmasıyla da bir bakıma İstanbul’umuz da bizler için Sivas’ın bir yansıması olmuştur” dedi.

Sırtını Sivaslılara dayayanın sırtı yere gelmez

Sivaslılardan övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Sivas, Selçuklu ve Osmanlı’nın kadim şehri. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir şehir. Aşıkların ve ozonların şehri. ‘Milletine namlusunu uzatana ben selam vermem’ diyen Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sırtını Sivaslılara dayayanın sırtı yere gelmez’ dediği kadim şehir. Muhterem Sivaslı hemşehrilerim, böylesine güzel ve anlamlı bir programa Bağcılar Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur ve şeref duyuyorum. Bağcılar’da resmi kayıtlara göre 38 bin Sivaslı kardeşimiz var. Hep birlikte huzur ve güven içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Özdemir’e yavru kangal hediye ettiler

Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Peker ise şunları söyledi: “Biz Sivaslılar derneği olarak nesillerimizi koruyacağımıza, hemşehrilerimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya, eğitim gören gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz.”Konuşmaların ardından 8 köşeli kasket takan Özdemir, fahri Sivaslı ilan edildi. Özdemir’e yavru Kangal cinsi köpek de hediye edildi.

Yöresel lezzetlerden ikram ettiler

Programda vatandaşlara madımak otundan yapılan yemekten dağıtıldı. Kazanın başına geçen Şatıroğlu ve Özdemir, yemekten davetlilere ikramda bulundu. Ayrıca kurulan bir stantta da köfteden pestükanahingeldenkömbeye kadar 40 çeşit yöresel lezzetin sunumu yapıldı. Büyük coşkunun yaşandığı meydanda Sivaslı yerel sanatçılar, yörelerine ait türküleri seslendirdi. Sivas Halk Oyunları Ekibi ve Kasketli Amcalar Halk Oyunları ekibi folklor gösterileriyle de programa renk kattı.

Yoğun bir katılımın olduğu festivalde dünyaca ünlü Sivas Kangal köpekleri de yerini aldı. Ziyaretçiler, kangal köpeklerini yakından inceleyip bol bol fotoğraf çekildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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