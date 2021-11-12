Lokman Çağırıcı: “Yeşil gelecek için ortak akıl önemli”

WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) tarafından Balıkesir’de düzenlenen “Yeşil

Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifak Projesi” toplantısına Bağcılar Belediyesi de konuk oldu. Dünyanın

dört bir yanından akademisyen ve yerel yöneticilerin iştirak ettiği etkinliğe üniversite öğrencileri de

yoğun ilgi gösterdi.

Çevre tüm canlıların ortak paydası

İklim değişikliği ve çevrenin korunması gibi birçok soruna küresel anlamda çözüm bulunması amacıyla

gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. “Yeşil Mutabakat ve

Yerel Yönetimler” oturumunda söz alan Çağırıcı, çevrenin tüm canlıların ortak paydası olduğunu ve

yapılan bir hatanın tüm canlıları bağladığını söyledi. Avrupa Konseyi’nin de öncülüğünü yaptığı

‘sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen’ Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladıklarını söyleyen

Çağırıcı, “Sözleşmeyle Bağcılar’daki karbon emisyon oranını yüzde 40 azaltma vaadinde bulunduk. Bu

amaçla projeleri hızlı şekilde tasarlayarak uygulamaya başladık. 2021 yılı başında hizmete açtığımız

ana hizmet binamızda başlangıç olarak 10kw yenilenebilir enerji kullanımı sağladık. 30. yılı içinde

bulunduğumuz hizmet maratonumuzda, Belediye olarak; hangi şart ve ortamda olursa olsun

çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmek konusunda bilgi ve tecrübeye sahibiyiz” dedi. Uygulamalarda

yönetişim olgusunun önemine değinen Çağırıcı, şöyle devam etti: “Yerel aktör olarak vatandaşlarımız,

çalışanlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra uluslar arası düzenlemeleri de dahil

ederek şehir çapında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıldan faydalanmalıyız.” Çağırıcı, AB, Almanya

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen dev bir proje için pilot

belediye seçilen Bağcılar Belediyesi’nin örnek çalışmalarını da anlattı.

Kimler katıldı?

Üç oturum halinde gerçekleşen etkinliğe: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan

Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, WALD (Dünya Yerel

Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Balıkesir

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediye

Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)