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Lokman Çağırıcı: “Yeşil gelecek için ortak akıl önemli”

Balıkesir’de düzenlenen “Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” programında yerli ve yabancı yöneticiler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına çözüm aradı. Uygulamalarda yönetişim olgusunun önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yerel aktör olarak vatandaşlarımız, çalışanlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra uluslar arası düzenlemeleri de dahil ederek şehir çapında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıldan faydalanmalıyız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 16:21
Lokman Çağırıcı: “Yeşil gelecek için ortak akıl önemli”
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WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) tarafından Balıkesir’de düzenlenen “Yeşil
Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifak Projesi” toplantısına Bağcılar Belediyesi de konuk oldu. Dünyanın
dört bir yanından akademisyen ve yerel yöneticilerin iştirak ettiği etkinliğe üniversite öğrencileri de
yoğun ilgi gösterdi.
Çevre tüm canlıların ortak paydası
İklim değişikliği ve çevrenin korunması gibi birçok soruna küresel anlamda çözüm bulunması amacıyla
gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. “Yeşil Mutabakat ve
Yerel Yönetimler” oturumunda söz alan Çağırıcı, çevrenin tüm canlıların ortak paydası olduğunu ve
yapılan bir hatanın tüm canlıları bağladığını söyledi. Avrupa Konseyi’nin de öncülüğünü yaptığı
‘sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen’ Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladıklarını söyleyen
Çağırıcı, “Sözleşmeyle Bağcılar’daki karbon emisyon oranını yüzde 40 azaltma vaadinde bulunduk. Bu
amaçla projeleri hızlı şekilde tasarlayarak uygulamaya başladık. 2021 yılı başında hizmete açtığımız
ana hizmet binamızda başlangıç olarak 10kw yenilenebilir enerji kullanımı sağladık. 30. yılı içinde
bulunduğumuz hizmet maratonumuzda, Belediye olarak; hangi şart ve ortamda olursa olsun
çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmek konusunda bilgi ve tecrübeye sahibiyiz” dedi. Uygulamalarda
yönetişim olgusunun önemine değinen Çağırıcı, şöyle devam etti: “Yerel aktör olarak vatandaşlarımız,
çalışanlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra uluslar arası düzenlemeleri de dahil
ederek şehir çapında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıldan faydalanmalıyız.” Çağırıcı, AB, Almanya
Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen dev bir proje için pilot
belediye seçilen Bağcılar Belediyesi’nin örnek çalışmalarını da anlattı.
Kimler katıldı?
Üç oturum halinde gerçekleşen etkinliğe: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan
Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, WALD (Dünya Yerel
Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediye
Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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