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Lokman Çağırıcı: Yeni Mete Gazoz’lar olacaksınız

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında minikler, erkekler ve bayanlar da en iyiler belirlendi. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un başarısına vurgu yaparak “Yeni Mete Gazoz’lar olacaksınız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:52
Lokman Çağırıcı: Yeni Mete Gazoz’lar olacaksınız
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Hakimiyet ve üstünlüğün sembolü olan Ata sporu okçuluk geleneğini günümüzde canlandırarak
toplumda yaygınlaşmasını amaçlayan Bağcılar Belediyesi renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında Bağcılar Belediyesi
Geleneksel Türk Okçuluğu takımı kendi içinde yarıştı. 8-18 yaş grubundaki 53 sporcu, Yıldız Bayanlar,
Yıldız Erkekler, Gençler ve Karma Minikler kategorilerinde mücadele etti. Nefes kesen gösteriyi
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve sporcuların
aileleri de izledi.
Ailelerinizi de tebrik ediyorum
Davetlilerin heyecanla ve keyifle izlediği yarışmada 4 kategoride dereceye girenler ödüllendirildi.
Çağırıcı ile Yılmaz, birincilere kupalarını, ikinci ve üçüncülere de madalyalarını takdim etti. 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları&#39;nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz’un başarısını örnek gösteren Başkan
Çağırıcı, “Sizleri ve ailelerinizi de tebrik ediyorum. Çünkü sizi yalnız bırakmadılar ve heyecanınızı
paylaştılar. Artık okçuluk Türkiye’de her geçen gün ilerlediği gibi Bağcılar’da da ilerliyor. İnşallah sizler
yeni Mete Gazoz’lar olacaksınız” dedi.
Yarışmada ilk 3’e girenler şöyle sıralandı:
Yıldız Erkekler,
1. Sefa Toptaş
2. Oğuzhan Karadağ
3. Yavuz Onur
Yıldız Bayanlar,
1. Sare Öztürk
2. Elif Zehra Gözübüyük
3. Fatma Şahin
Gençler,
1. Merve Kocamaz
2. Cansu Dere
3. Esengül Durak
Karma Minikler,
1. Eymen Hazar Kaya
2. Zeynep Yıldız
3. Melek Ebrar Bağcı

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