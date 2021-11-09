banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,623.94
ALTIN
570.76
DOLAR
9.72
STERLİN
13.21
EURO
11.27
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Lokman Çağırıcı, İmamoğlu’nun 2.5 yılını değerlendirdi: Kocaman bir hiç!

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra Cumhur ittifakına bağlı 25 belediyede yarım bırakılan ve durdurulan projeleri anlattı. Geçen 2.5 yıl için “Kocaman bir hiç” değerlendirmesinde bulunan Çağırıcı, İmamoğlu’nu “Eğer İstanbul’a hiçbir şey katmadan siyaset basamaklarını çıkmayı düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Emanetini aldığınız insanlara verdiğiniz sözleri tutun. Ve İstanbul’u en azından geri gitmeyecek kadar hizmet edin” diye uyardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 09:49
Lokman Çağırıcı, İmamoğlu’nun 2.5 yılını değerlendirdi: Kocaman bir hiç!
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk birleşimi AK Partili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’la ilgili sözler nedeniyle mecliste zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantıda meclis üyeleri gündem dışı söz aldı.

Şehrin işleyen sistemi işlemez hale geldi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2.5 yıllık görev sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu’nun partizanlık yaptığını belirterek sözlerine başlayan Çağırıcı, “Seçimden önce 16 milyonu kucaklayacağını söyleyen sayın başkan, seçimden sonra sadece ve sadece kendi partilerini ve ortaklarını kucaklamayı tercih etmiştir. Sebepsiz yere 13 bin 500 civarında kişiyi işten çıkartıp, 44 bin 995 yandaşını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alarak da nasıl partizanlık yaptığını göstermiştir. Bir yandan partizanlık yaparak ehil kadroları kapı dışarı ederken, diğer yandan emek verilerek projeleri hazırlanmış, hatta ihaleleri bile yapılmış yüzlerce projeyi durdurdu. Hal böyle olunca şehrin işleyen sistemi de işlemez hale gelmiş oldu” dedi.

Bize devredin 6 ay içinde hizmete açalım

İmamoğlu’nun çalışmak yerine algı yaptığına dikkat çeken Çağırıcı, şunları söyledi: “Göreve gelmenizin üzerinden 2.5 yıl geçti. Bizzat kendi başlattığınız, projesini yaptığınız, inşaatına başladığınız ve tamamladığınız bir tane özgür projeniz var mı? Tabii ki yok. Sayın başkan seçim sonrasında bütün ilçeleri ziyaret etti. İlçeler için en öncelikli projelerin hangileri olduğunu sordu. Bizler de tüm diğer belediye başkanları gibi Bağcılar’da yarım kalan ve tamamlanması gereken projeleri anlattık. Peki başkan ne yaptı? Kocaman bir hiç. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. İBB’nin Bağcılar’da devam eden projelerin devrini bize gerçekleştirirse 6 ay içinde bütün projeleri hizmete açacağımı da buradan taahhüt ediyorum. Sayın başkan ve yönetimini İstanbullular adına son bir kez daha uyarmak istiyorum. Eğer İstanbul’a hiçbir şey katmadan siyaset basamaklarını çıkmayı düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Emanetini aldığınız insanlara verdiğiniz sözleri tutun. Ve İstanbul’u en azından geri gitmeyecek kadar hizmet edin.”

Çağırıcı konuşmasında İBB’nin Cumhur ittifakına bağlı 25 belediyede yarım bıraktığı projelerin görsel sunumunu da yaptı. Yarım bırakılan projelerin arasında 344 yataklı öğrenci yurdunun bulunduğu Bağcılar Geçlik Merkezi de yer alıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler kar keyfi yaşadı
Engelliler kar keyfi yaşadı
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
Bağcılar’da Yaşlı Bakım Evi’nin temeli atıldı
Bağcılar’da Yaşlı Bakım Evi’nin temeli atıldı
Miniklerden Kızılay’a ziyaret
Miniklerden Kızılay’a ziyaret
Organ nakli Allah’ın sunduğu bir fırsattır
Organ nakli Allah’ın sunduğu bir fırsattır

banner186

banner189

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169