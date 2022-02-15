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Lokman Çağırıcı, gençlerle PUBG oynadı

Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen PUBG Turnuvası’na katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlerle beraber oyun oynadı. Zorlu ama bir o kadar da eğlenceli geçen turnuvada mücadele eden takımlardan başarılı olanlar ödüllendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2022 Salı 10:51
Lokman Çağırıcı, gençlerle PUBG oynadı
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Bağcılar son zamanların en popüler oyunu olan PUBG turnuvasına ev sahipliği yaptı. AK Parti İlçe
Gençlik Kolları tarafından düzenlenen PUBG Turnuvası’na 14 takım adına 56 oyuncu katıldı. Renkli
görüntülere sahne olan turnuvada Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı
Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da gençleri yalnız
bırakmadı.
İlk 3’e girenler ödüllendirildi
Bir süre gençleri izleyen Çağırıcı, Tüysüz ve Arslan da bilgisayar başına geçip oyun oynadı. Oyun
oynarken zaman zaman espri de yapan Çağırıcı, samimi tavırları ile gençlerin gönlünü kazandı.
Gençlerin çok başarılı olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenleri tebrik
ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene bu tür turnuvaları ve e-spor oyunlarını temelini attığımız E-Spor
Merkezi’nde yapacağız” dedi.
Turnuvada 1. olan Legendkillers, 2. olan LUX ve 3. olan Team Mates takımlar para ile ödüllendirildi.

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