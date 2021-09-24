Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın Nedenini Sordu



Toplumun her kesimiyle irtibat halinde olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün öğlen

saatlerinde Demirkapı Mahallesi’ne ziyaretlerde bulundu. Çağırıcı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı

Sinan Erdem Arslan ile birlikte esnafa uğradı. Fırından markete kuaförden ayakkabı tamircisine kadar

farklı sektörlerde hizmet veren işletmelere giren Çağırıcı, hal hatır sorup hemşehrileriyle sohbet etti.

İşyeri sahipleriyle ekonomiyi de konuşan Çağırıcı “Bu pahalılık neden kaynaklanıyor?” diye sordu.

Kiralardan ve aracılardan şikayetçi oldular

Vatandaş kadar kendilerinin de fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf, hem işyeri kiralarının

yüksek olmasından hem de ürünleri kendilerine getiren aracılardan dert yandı. Bazıları da çözüm

olarak kamu kurumlarının sebze ve meyveyi üreticiden alıp aracı olmadan belli noktalarda satmasını

gösterdi.

Yakın zamanda sorunu çözeceğiz

Pahalılığa karşı mücadele ettiklerini belirten Çağırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu

sorunu çözeceğiz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde hem vatandaşımız hem de siz değerli

esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi.

Çağırıcı, bu tür ziyaretlerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.

KAYNAK: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)