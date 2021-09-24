Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın Nedenini Sordu

Toplumun her kesimiyle irtibat halinde olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün öğlen
saatlerinde Demirkapı Mahallesi’ne ziyaretlerde bulundu. Çağırıcı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı
Sinan Erdem Arslan ile birlikte esnafa uğradı. Fırından markete kuaförden ayakkabı tamircisine kadar
farklı sektörlerde hizmet veren işletmelere giren Çağırıcı, hal hatır sorup hemşehrileriyle sohbet etti.
İşyeri sahipleriyle ekonomiyi de konuşan Çağırıcı “Bu pahalılık neden kaynaklanıyor?” diye sordu.
Kiralardan ve aracılardan şikayetçi oldular
Vatandaş kadar kendilerinin de fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf, hem işyeri kiralarının
yüksek olmasından hem de ürünleri kendilerine getiren aracılardan dert yandı. Bazıları da çözüm
olarak kamu kurumlarının sebze ve meyveyi üreticiden alıp aracı olmadan belli noktalarda satmasını
gösterdi.
Yakın zamanda sorunu çözeceğiz
Pahalılığa karşı mücadele ettiklerini belirten Çağırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu
sorunu çözeceğiz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde hem vatandaşımız hem de siz değerli
esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi.
Çağırıcı, bu tür ziyaretlerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.
KAYNAK: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)