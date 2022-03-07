banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.997,33
ALTIN
915,70
DOLAR
14,41
STERLİN
18,95
EURO
15,70
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
İBB Obeziteye de El Attı...
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...

Liseliler 7.2’lik deprem heyecanını yaşadı

Deprem Haftası sebebiyle Bağcılar’da bir lisede gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, rol aldıkları tatbikatta hem heyecanlı anlar yaşadı hem de yaşanabilecek olası bir depremde neler yapacakları konusunda bilgi sahibi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:21
Liseliler 7.2’lik deprem heyecanını yaşadı
banner171

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye'deki tüm okullarda olduğu gibi bugün Bağcılar’da da deprem tatbikatı yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde düzenlenen tatbikatta BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma), AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği), İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, İstanbul İtfaiyesi ve polis ekipleri yer aldı.

Öğretmenler öğrencileri sakinleştirdi

Senaryoya göre alarm çaldıktan sonra İstanbul merkezli 7.2 şiddetinde deprem meydana geldiği anons edildi. Alarm sesiyle birlikte okulda hareketli dakikalar yaşandı. Sarsıntının bitmesinin ardından “Tahliyeye başla” komutunu duyan öğrenciler sınıf öğretmenlerinin koordinesinde okuldan çıkış yaptılar. Bir yandan öğretmenler tarafından öğrenciler sakinleştirilirken bir yandan da kriz masası oluşturuldu. Olay yerine gelen AFAD gözlemcileri, itfaiyeciler, BAĞKUR ve YARKUR ekipleri, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altında kalanlar için gözle, sesle ve dinleme cihazlarının yanında eğitimli köpekler molozlar altında mahsur kalan öğrenciler arandı.

Enkazdan çıkarılan öğrenciler, ekiplerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Okulun en üst katında mahsur kalan öğrenciler, sedyelere bağlanarak yatay ve dikey sistemle aşağı indirildi.

Her anı heyecan doluydu

Gerçeği aratmayan ve her anı heyecan dolu tatbikatta öğrenciler, deprem hakkında öğrendiklerini uygulama imkanı buldu. Tatbikat, İlçe Müftüsü Celal Büyük’ün yaptığı duayla sona erdi. Programa; Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kifoz hastası kadın sporla duruşunu düzeltti
Kifoz hastası kadın sporla duruşunu düzeltti
Engelliler depreme hazırlandı
Engelliler depreme hazırlandı
Gençler 28 Şubat’ı yakından tanıdılar
Gençler 28 Şubat’ı yakından tanıdılar
Hocalı Soykırımı şehitleri Bağcılar’da anıldı
Hocalı Soykırımı şehitleri Bağcılar’da anıldı
Kent Konseyi’nde sıfır atık ve geri dönüşüm istişare edildi
Kent Konseyi’nde sıfır atık ve geri dönüşüm istişare edildi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169