Liseli öğrencilere İstanbul turu

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Yolcusu Kalmasın” isimli proje çerçevesinde Bağcılar’daki lise öğrencileri, bir günlüğüne şehir turuna götürülüyor. Hafta içi her gün düzenlenen organizasyonda okul önünden otobüslere binen 11. Sınıf öğrencilerinin ilk durağı Sultanahmet Meydanı oluyor. Burada rehberler eşliğinde dolaşan gençler, bilgiler ışığında tarihte yolculuğa çıkıyor. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret eden öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetiyle ilgili de bilgiler ediniyor.

Gülhane Parkı’nda mola veriyorlar

Gülhane Parkı’nda öğrencilerden kimi çınar ağaçları altında otururken kimi de yeşilliklerde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Kısa bir molanın ardından astronomi, saat ve denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, madencilik, fizik, matematik ve geometri, mimari ve şehircilik, kimya ve optik, coğrafya bölümleri olmak üzere 12 bölümden oluşan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi geziliyor.

Yemekten sonra müzik eşliğinde eğleniyorlar

Turun son durağı ise İstanbul Boğazı oluyor. Kabataş’tan vapura binen gençler, yemekten sonra çalan müzik eşliğinde dans ediyor ve eğleniyorlar. Ayrıca davetliler, boğazın masmavi sularında Ortaköy’den Emirgan’a, Sarıyer’den Beykoz’a kadar Boğaziçi’nin tüm güzelliklerinin tadını çıkarıyor.

Şehri yakından tanıma imkânı buluyorlar

Öğrencilerin dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Gençlerimizi dinlendiği, sosyalleştiği ve şehri yakından tanıma imkânı bulduğu gezilere götürüyoruz. İnşallah yeni programlarla bütün öğrencilerimizi bu faaliyetlerden yararlandıracağız” dedi.

Katılımcılar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)