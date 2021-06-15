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Liseli öğrenciler üniversite hayallerinin provasını yaptı!

Bağcılar’da üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından hem heyecanlarını yenmeleri hem de üniversiteleri daha iyi tanımaları amacıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne götürüldü. Üniversite adayı gençler, YKS öncesi üniversiteye girme hayallerinin provasını yaptılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 10:16
Liseli öğrenciler üniversite hayallerinin provasını yaptı!
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Sosyal projelerle öne çıkan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, 26 – 27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi harekete geçti. İlçede okuyan Gönül Bağı üyesi öğrenciler, sınav öncesinde hayalini kurdukları üniversiteleri yakından tanımaları için gezi programı düzenlendi. Üniversite adayı gençlerin uğrak yeri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi merkez kampüsü oldu. Rehber eşliğinde kampüsü gezen öğrenciler, yetkililerden üniversitede verilen eğitim ve yaşam hakkında merak ettiği bütün sorulara cevap aldı. Dersliklerdeki öğrenci sıralarında oturarak hem de sosyal tesislerde zaman geçiren liseliler, üniversite havasını teneffüs etmenin heyecanını yaşadı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldular

Üniversite tanıtım gezilerinin öğrencilerin motivasyonlarını artırdığına dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu kültürel etkinliklerdeki amacımız, yarınımız olan gençlerin kariyer planlarını yapmalarında ve kendilerine uygun seçimler yapmalarında onlara yardımcı olmak. Öğrencilerimiz üniversite ortamını görme fırsatı yakalayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldular. Bu vesileyle de sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Bir günlüğüne üniversiteli olan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Çağırıcı’ya teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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