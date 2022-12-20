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Liseli Öğrenciler Mutfakta Döktürüyor

Alaattin – Nilüfer KadayıfçıoğluMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Üreten Okullar” projesi kapsamında Bağcılar Hükümet Konağı’nın mutfağında uygulamalı eğitim alıyor. Öğrenciler, pişirdikleri lezzetli yemekleri çalışanlara sunuyor. Yemek pişirmeden bulaşık yıkamaya ve servise kadar her aşamada görev alan öğrenciler hem öğrenim görüyor hem de gelir elde ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 17:23
Liseli Öğrenciler Mutfakta Döktürüyor
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Milli Eğitim”, “Milli Üretim” ve “Üreten Okullar” projesi Bağcılar’da uygulanıyor. Bu çerçevede İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol gereğince Bağcılar Hükümet Konağı’nın 3. katındaki mutfak öğrencilerin tahsis edildi. Okulun “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” bölümünde okuyan öğrenciler, “Lezzet Mutfağı” isimli atölyede çalışmaya başladı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Geleceğin gastronomu olmaya adaylar

Önlüklerini giyinen öğrenciler, usta öğreticiler rehberliğinde günün belirlenen yemek menüsünü hazırlıyor. Hijyenik bir ortamda hazırlanan 4 çeşit yemek ve tatlı hükümet konağındaki personele servis ediliyor. Özverili bir çalışma neticesinde günlük 600 çalışana yemek hizmeti veriliyor. Her biri geleceğin gastronomu olmaya aday gençler, bu proje sayesinde hem öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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